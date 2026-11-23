Durante décadas, la menopausia quedó fuera de las conversaciones sobre el mundo del trabajo. Sin embargo, sus consecuencias económicas comienzan a adquirir una dimensión cada vez más difícil de ignorar. No solo por los días de ausencia o las dificultades de productividad que pueden ocasionar los síntomas cuando no reciben atención adecuada, sino también por sus efectos sobre las trayectorias profesionales, la reducción de las jornadas laborales y la pérdida de mujeres con experiencia dentro de las organizaciones.

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No abordar la menopausia también tiene un costo. Y ese costo empieza a ser cuantificable. Un estudio de Mayo Clinic, publicado en 2023, estimó que en Estados Unidos los síntomas asociados a esta etapa generan pérdidas de u$s1.800 millones anuales por tiempo de trabajo perdido. La cifra asciende a u$s 26.600 millones cuando se incorporan los gastos médicos relacionados.

Son valores que corresponden al mercado estadounidense y no pueden trasladarse directamente a la Argentina. Pero permiten dimensionar un fenómeno que, hasta hace pocos años, permanecía prácticamente ausente de las políticas de recursos humanos y de los análisis económicos.

En América Latina, un relevamiento realizado por No Pausa sobre 7.256 mujeres, encontró que el 71% declaró consecuencias negativas de los síntomas vinculados al climaterio sobre su desempeño laboral. El 65% manifestó sentirse menos productiva y dos de cada diez aseguraron haber reducido la cantidad de horas trabajadas.

Detrás de esos porcentajes hay una pérdida que no siempre aparece en los balances empresariales: horas de trabajo, oportunidades de desarrollo profesional, posibilidades de ascenso y, en algunos casos, ingresos que las mujeres dejan de percibir.

El precio de no abordar la menopausia en el trabajo

La discusión no pasa por considerar la menopausia una enfermedad ni por atribuir una menor capacidad laboral a las mujeres que atraviesan esta transición. Por el contrario, el problema económico aparece cuando los síntomas afectan la calidad de vida y no existen información, atención médica o condiciones laborales que permitan transitarlos adecuadamente.

Milagros Kipach, referente de la red de profesionales No Pausa, organización que trabaja en la visibilización del climaterio y desarrolla programas de capacitación en empresas, plantea que seguir evitando esta conversación implica desconocer una realidad que ya tiene consecuencias concretas.

"No abordar el tema en el espacio de trabajo es, de alguna manera, como tapar el sol con la mano", señala en diálogo con PERFIL.

Milagros Kirpach, responsable de No Pausa.

Para Kipach, los datos reflejan el impacto sobre la productividad, pero advierte que el abordaje debe evitar que esta etapa se convierta en un nuevo motivo de discriminación laboral.

"No es que esto es una enfermedad, no es que esto es un problema de la mujer", explica. Y plantea que incorporar la menopausia como una carga adicional vinculada al género puede terminar alimentando los mismos prejuicios que se pretende combatir.

Desde esa perspectiva, la discusión económica cambia de sentido. No se trata de establecer cuánto menos produce una mujer durante esta etapa, sino de identificar qué pierde una organización cuando no ofrece condiciones para que sus trabajadoras puedan sostener su desempeño y desarrollar sus carreras.

La falta de acompañamiento puede traducirse en ausentismo, reducción de horas o pérdida de talento experimentado. También en presentismo laboral: personas que continúan cumpliendo sus tareas, pero atraviesan dificultades que afectan su bienestar y desempeño.

Siete de cada diez mujeres reconocen consecuencias laborales

Los datos recopilados por No Pausa muestran una dimensión del problema que va más allá de los síntomas habitualmente asociados a la menopausia.

Entre las manifestaciones mencionadas por las participantes aparecen las dificultades de concentración, las alteraciones del sueño y los cambios de humor. Son situaciones que pueden impactar en el desempeño cotidiano, especialmente cuando no existe un diagnóstico oportuno o acompañamiento médico.

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El relevamiento se realizó mediante una herramienta de autoevaluación, por lo que sus resultados describen la experiencia de las participantes y no constituyen una estimación representativa de todas las trabajadoras argentinas.

Sin embargo, permiten identificar un problema poco explorado en las estadísticas laborales tradicionales.

Una de cada cinco encuestadas aseguró haber reducido su jornada laboral debido a los síntomas. Ese dato tiene una dimensión económica directa: trabajar menos horas puede implicar menores ingresos y oportunidades de promoción, con consecuencias sobre la autonomía económica y la trayectoria profesional.

Para las empresas, la pérdida también aparece en términos de conocimiento y experiencia. Una profesional que reduce sus responsabilidades o abandona una organización representa una pérdida de capital humano que difícilmente pueda reemplazarse sin costos.

El envejecimiento de la población cambia la ecuación

Hay otra variable que vuelve cada vez más relevante esta conversación: el cambio demográfico.

América Latina atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional que modificará progresivamente la composición de su fuerza laboral. En ese escenario, las trabajadoras de más de 40 y 50 años tendrán una presencia significativa en organizaciones que deberán adaptarse a trayectorias profesionales cada vez más extensas.

Kipach considera que el envejecimiento, la caída de la natalidad y los cambios en la estructura poblacional obligan a revisar las políticas de bienestar y permanencia del talento.

Se trata de un segmento de la población que, además, puede encontrarse en una etapa de consolidación profesional, ocupar posiciones de liderazgo o acumular décadas de experiencia.

Desde esa mirada, abordar la menopausia deja de ser solamente una cuestión de bienestar individual para convertirse también en una decisión económica vinculada con la retención de personal calificado.

Qué están haciendo las empresas argentinas

En Argentina, algunas compañías comenzaron a incorporar la menopausia a sus agendas de recursos humanos, diversidad y bienestar laboral.

No Pausa desarrolla programas de formación y acompañamiento para organizaciones, con el objetivo de que el tema deje de depender de conversaciones individuales y comience a abordarse de manera institucional.

Kipach explica que el trabajo se organiza en tres etapas. La primera es la concientización, a través de charlas y capacitaciones destinadas a todos los colaboradores, independientemente de su género o edad. También se realizan encuentros específicos para mujeres que atraviesan el climaterio y formación para líderes y responsables de equipos.

La segunda etapa incorpora la medición del impacto. Mediante herramientas de autoevaluación, la organización identifica experiencias y necesidades de las trabajadoras y elabora reportes para dimensionar cómo se manifiesta el problema dentro de cada empresa.

La tercera consiste en ofrecer acompañamiento y soporte, mediante una plataforma que incluye acceso a profesionales de la salud y otros servicios especializados.

El objetivo es pasar de la sensibilización a decisiones concretas, basadas en las necesidades identificadas dentro de cada organización.

Kipach sostiene que implementar una estrategia de este tipo no necesariamente requiere grandes estructuras ni presupuestos elevados, pero sí continuidad y compromiso institucional.

El riesgo del menowashing: cuando una charla no alcanza

La referente de No Pausa también identifica una dificultad que comienza a repetirse entre las empresas que incorporan la temática: el riesgo de limitarse a una acción aislada para cumplir con una agenda de diversidad, sin modificar las condiciones laborales.

"Muchas de las organizaciones buscan poner el check y decir, bueno, listo, hice una charla de menopausia, hago el check y sigo", explica.

Para Kipach, una capacitación constituye un primer paso importante, pero no reemplaza una política sostenida de información, medición y acompañamiento.

El fenómeno empieza a conocerse como menowashing, una expresión utilizada para describir aquellas acciones empresariales que incorporan la menopausia a su discurso de bienestar sin traducir esa visibilidad en cambios concretos.

Desde una perspectiva económica, la diferencia es relevante. Una charla puede mejorar el conocimiento sobre el tema, pero una estrategia institucional permite identificar necesidades, desarrollar mecanismos de apoyo y evaluar sus resultados.

Licencias laborales: el debate que también llegó a España

Mientras algunas empresas argentinas comienzan a desarrollar sus propias iniciativas, en otros países la discusión también avanza sobre los derechos laborales y las políticas públicas.

España aparece entre los casos que impulsaron el debate sobre medidas de protección para mujeres con síntomas incapacitantes vinculados con la menopausia, junto con otras iniciativas relacionadas con la salud menstrual.

Kipach considera que estos avances representan conquistas importantes, aunque advierte que la discusión no puede agotarse en las licencias.

Según señala, hablar de nuevos derechos laborales obliga también a reconocer las desigualdades existentes en el acceso a la salud y al empleo formal. En un país como Argentina, donde una parte importante de las trabajadoras desarrolla sus actividades en condiciones de informalidad, las políticas empresariales y las licencias laborales alcanzan solamente a una porción de las mujeres que atraviesan esta etapa.

El desafío, entonces, es más amplio: mejorar el acceso a la atención médica, producir información y desarrollar herramientas que no dependan exclusivamente de tener un empleo registrado.

Una pérdida económica que todavía no se mide en Argentina

La menopausia aún no cuenta en Argentina con una medición económica nacional que permita establecer cuánto representan los días de trabajo perdidos, las reducciones de jornada o las salidas anticipadas del mercado laboral vinculadas con sus síntomas.

Esa ausencia de información también forma parte del problema. Sin estadísticas suficientes resulta difícil diseñar políticas públicas, dimensionar las consecuencias sobre los ingresos de las trabajadoras o calcular los costos que enfrentan las empresas.

La experiencia internacional demuestra que esas pérdidas pueden ser significativas, mientras que los relevamientos regionales evidencian que una proporción importante de mujeres reconoce efectos sobre su vida profesional.

Pero reducir el debate a la productividad sería insuficiente. La cuestión también involucra autonomía económica, permanencia en el empleo, acceso a posiciones de liderazgo y la posibilidad de sostener ingresos propios a lo largo de toda la trayectoria laboral.

La menopausia no es el problema económico. El costo aparece cuando las mujeres deben atravesarla sin información, sin atención adecuada y sin acompañamiento en sus espacios de trabajo.

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