Monitor de Opinión Pública de octubre, desolador: el 68% no llega al día 20 (y el 15% no llega al 10)

“¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, dijo el mes pasado el presidente Javier Milei en una reunión de petroleros en Neuquén, considerando que las penurias ciudadanas quienes se quejan de salarios que no alcanzan "son una tontería del tamaño de una casa". No aclaró en la alfombrada ocasión si se refería a una casa grande o un monoambiente, lo cierto es que el informe de octubre del Monitor de Opinión Pública (MOP) fue lapidario: casi el 68% de los consultados confesó que no tiene un peso el día 20, y a ese grupo confluyen una amplia mayoría de menores de 40 años, y una abrumador 82,4% de clase baja.

Ante ese cuadro, el informe de Zentrix señala que "el 59,4% admitió que ha contraído deudas en los últimos seis meses, la mayoría para cubrir alimentos y salud", mientras que para más del 80% de los consultados "mi sueldo no le gana a la inflación".

Monitor de Opinión Pública (MOP) | Crédito: ZENTRIX

Entre el grupo más comprometido con los ingresos, casi el 15%, en rigor el 14,9% dijo "apenas llegar al día 10", por lo que de ahí al fin de mes el abismo se abre bajo los pies de esas familias. Luego hay un 35,3% que estima llegar al día 15, y el total acumulado de quienes llegan al día 20 trepa en el informe de Zentrix a 67,7% .

Documento PDF

Es una cifra que grafica que la crisis, recesión con inflación y tarifas elevadas, está haciendo estragos en muchísimos argentinos, y una buena cantidad de ellos votantes seguramente en 2023 de Javier Milei.

Monitor de Opinión Pública (MOP) | Crédito: ZENTRIX

Monitor de Opinión Pública (MOP) | Crédito: ZENTRIX

Monitor de Opinión Pública (MOP) | Crédito: ZENTRIX

El informe de Zentrix sostiene que “la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza”, reafirmando los datos relevados, que anteriormente ya fueron cuestionados por el presidente Javier Milei.

Monitor de Opinión Pública (MOP) | Crédito: ZENTRIX

Monitor de Opinión Pública (MOP) | Crédito: ZENTRIX

Cuando el dinero se termina, empieza el endeudamiento, y allí el 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses. Apuntado, básicamente, a alimentos y otras necesidades primarias.

HB