El esquema de amortiguación de los precios de los combustibles que implementó YPF en abril permitió contener el traslado de las subas internacionales del petróleo a los surtidores. A más de siete meses de su puesta en marcha, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que el precio de la nafta súper habría sido un 27% más alto al cierre de octubre si hubiera acompañado la evolución del barril Brent.

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De acuerdo con el trabajo, el litro de nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires se ubicaba en $2.090 al 31 de octubre. Sin embargo, bajo un escenario contrafáctico en el que el precio local hubiera evolucionado al ritmo del petróleo internacional, habría alcanzado los $2.854. La diferencia refleja el efecto que tuvo el mecanismo para amortiguar los movimientos del crudo sobre el precio que pagaron los consumidores.

La brecha también se observa al expresar los valores en dólares. Según el IARAF, el precio efectivo de la nafta pasó de US$1,43 por litro el 1 de abril a US$1,37 el 31 de octubre. En cambio, el valor hipotético calculado a partir de la cotización del Brent llegó a US$1,88 por litro al cierre del período.

Precio de la Nafta | Crédito: IARAF

El estudio contabilizó que, durante 171 de los 214 días analizados, el precio contrafáctico se ubicó por encima del valor efectivo en los surtidores. La diferencia se revirtió principalmente durante junio, julio y algunos días de agosto, cuando el petróleo cotizó por debajo del valor de referencia utilizado para el cálculo.

Cómo funcionó el amortiguador de YPF

La petrolera anunció el esquema el 2 de abril de 2026, en medio de un conflicto internacional que había impulsado una fuerte suba del precio del crudo. La propuesta consistió en absorber los aumentos internacionales durante un plazo inicial de 45 días, con el objetivo de evitar que se trasladaran inmediatamente a los precios locales.

La lógica del mecanismo contemplaba que, cuando el petróleo bajara, los precios en los surtidores se mantuvieran sin cambios para que la empresa pudiera recuperar parte de la facturación que había resignado durante la etapa de subas.

El 13 de mayo, YPF extendió el esquema y aplicó un incremento promedio del 1% en los combustibles. En el caso de la nafta súper en CABA, el litro pasó de $1.999 a $2.034. El 26 de mayo, la compañía volvió a prorrogar el mecanismo por otros 30 días.

Precio de la Nafta | Crédito: IARAF

La evolución posterior mostró una trayectoria relativamente estable de los precios locales, en contraste con los movimientos del mercado internacional. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, la nafta súper de YPF en CABA pasó de $1.566 a $2.090 por litro, un incremento del 33,5%. No obstante, la mayor parte de esa suba se concentró en marzo, antes de la implementación del amortiguador.

Durante la primera etapa del esquema, el precio se mantuvo en un rango de entre $1.999 y $2.037 por litro. En los meses siguientes, los aumentos fueron más moderados: el promedio mensual pasó de $2.019 en mayo a $2.034 en junio, $2.038 en julio, $2.045 en agosto, $2.079 en septiembre y $2.090 en octubre.

El petróleo volvió a presionar sobre los precios

El comportamiento del Brent ayuda a explicar la diferencia entre el precio que efectivamente pagaron los consumidores y el que habría resultado de acompañar las cotizaciones internacionales.

Según los datos recopilados por el IARAF, el barril pasó de US$61,35 el 1 de enero a US$71,32 el 27 de febrero. Luego, en medio de las tensiones internacionales, escaló hasta un máximo de US$138,21 el 7 de abril. Más tarde retrocedió hasta un mínimo de US$68,53 el 2 de julio, pero volvió a subir durante los meses siguientes: el último registro de octubre, correspondiente al día 30, fue de US$120,15.

Precio de la Nafta | Crédito: IARAF

Para estimar el precio alternativo de la nafta, el instituto tomó como referencia un Brent de US$88 al comienzo del amortiguador y calculó cómo habría evolucionado el valor local si hubiera seguido las variaciones del petróleo. La metodología consideró el precio de surtidor de la nafta súper de YPF en CABA, convertido a dólares con el tipo de cambio mayorista del BCRA.

La comparación mensual también muestra cómo se amplió la distancia durante el tramo final del período. En octubre, el precio promedio efectivo fue de $2.090 por litro, mientras que el valor contrafáctico calculado por el organismo ascendió a $2.967. En septiembre, la diferencia había sido menor: $2.079 frente a $2.696.

El IARAF aclaró que se trata de una comparación hipotética y no de una estimación normativa ni de una recomendación de política. El ejercicio busca dimensionar qué habría ocurrido con los precios locales si hubieran replicado los movimientos del barril de petróleo.

Qué puede pasar si baja el Brent

Hacia adelante, el comportamiento del precio internacional será determinante para definir la continuidad del amortiguador y la posibilidad de que se produzcan bajas en los surtidores.

El informe plantea dos escenarios. Si el Brent retrocede y se estabiliza en torno a los US$88 o US$90 por barril, dejarían de generarse diferencias entre el precio local y el valor contrafáctico. En ese caso, todavía quedaría por definir qué hacer con la diferencia de facturación acumulada durante los meses en los que el mecanismo mantuvo los precios locales por debajo de los que habría marcado la cotización internacional.

En cambio, si el petróleo baja hasta los US$70, un nivel similar al de principios de año, el IARAF considera que sería necesario sostener el amortiguador para compensar esas diferencias acumuladas. Una vez completado ese proceso, el precio local podría registrar una reducción de alrededor del 20%, siempre que se mantuvieran constantes los demás factores.

FN