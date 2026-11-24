La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llegaron a un acuerdo salarial para los choferes de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires. Cubre el período de noviembre de 2026 a febrero de 2027, según anunció la cámara empresaria en un comunicado.

El entendimiento llegó tras varias audiencias e instancias de negociación, según dijo a PERFIL el presidente de AAETA, Luciano Fusaro, que definió la discusión como "un juego de restricciones". El dirigente explicó que lo que pueden ofrecer las empresas depende de los subsidios y de la tarifa que fija el Estado. La UTA, por su parte, pide empatarle a la inflación, algo que muchas veces no es posible en "un sector que está en crisis".

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Fusaro señaló que en los últimos diez años la actividad perdió un tercio de sus pasajeros, que la tarifa no acompaña los costos y que los subsidios están calculados bajo un parámetro de fuertes restricciones fiscales. "Dado el contexto en el que se realizó este acuerdo, los resultados son positivos", concluyó.

Según el último Índice Bondi de AAETA, correspondiente a octubre de 2026, los colectivos del AMBA transportaron 200,8 millones de pasajeros por mes, un 10,9% menos que hace un año, En el mismo período, la flota pasó de 17.310 a 16.703 unidades, una caída del 3,52%.

AAETA vía X | Crédito: AAETA

El informe calcula que el costo real del boleto sin subsidio es de $2.580,30 y que la tarifa cubre apenas el 34,16% de ese valor. Según AAETA, los costos que reconocen las estructuras oficiales suman $384.857,89 millones, frente a un costo real estimado de $468.775,34 millones. La diferencia equivale a una brecha de $418,02 por pasajero.

El acuerdo, en números

Del lado empresario firmaron las cinco cámaras que agrupan a las empresas que prestan el servicio. Según el comunicado, el acuerdo se cerró "dentro del marco fijado por las autoridades de Trabajo y de Transporte". De acuerdo con los cálculos de Fusaro, con este acuerdo los choferes recuperarán parte de lo que perdieron frente a la inflación en 2025.

El acuerdo establece tres sumas no remunerativas de $100.000 cada una, que corresponden a noviembre, diciembre y enero. Dos se cobrarán en diciembre y la tercera en enero. Además, desde el 1 de febrero de 2027 la escala salarial del convenio subirá 10% y el viático diario pasará de $22.000 a $25.000.

El comunicado de AAETA toma como referencia a un conductor de corta y media distancia con premio completo y once años de antigüedad. Hoy ese chofer cobra un total de $2.516.860. Con la suma fija, en noviembre, diciembre y enero pasará a $2.616.860.

| Crédito: AAETA

En febrero, cuando ya no haya suma fija y rijan la suba del 10% y el nuevo viático, el total llegará a $2.787.746. El salario conformado, que incluye el básico y los adicionales de convenio, pasará de $1.707.176 a $1.877.893. Según aclara la entidad, estos montos no incluyen el aguinaldo.

También cerró sanidad

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras de la industria farmacéutica CILFA, CAEMe, COOPERALA y CAPROVE. El entendimiento se firmó el 13 de noviembre y alcanza a los trabajadores del Convenio Colectivo 42/89 en todo el país. Las nuevas escalas se volverán a revisar en enero de 2027.

Según ese medio, el acuerdo incluye un bono vacacional no remunerativo de $356.179,09 por única vez y una suma de $107.519 por el Día del Trabajador de la Sanidad. El adicional por comedor quedó en $15.790 y el de sala maternal, en $499.931,80 mensuales. Los aumentos que las empresas otorgaron desde enero podrán absorberse hasta el nivel de los nuevos básicos. Con esto, los sueldos básicos de noviembre van desde $1.847.983,66 para un peón o un ingresante administrativo hasta $3.531.654,92 para los profesionales universitarios de la categoría más alta.





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