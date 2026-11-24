Con el respaldo de sus compañeros, de otros sindicatos y de referentes sociales y políticos, trabajadores del Hospital Garrahan ingresaron este martes a las 7 a cumplir sus funciones, pese a que personal de seguridad privada intentó impedirles la entrada por pedido de la Dirección. La medida se realizó en rechazo de los despidos y suspensiones que el Consejo de Administración dispuso contra 38 trabajadores.

Por su parte, las autoridades del hospital denunciaron que trabajadores sancionados y personas ajenas a la institución "ingresaron por la fuerza", con agresiones físicas y verbales contra el personal de seguridad, y que resultó herida una mujer que ocupaba su lugar de trabajo. En un comunicado, la institución expresó que "repudia los hechos de violencia" y advirtió que, "así como se sancionó a quienes participaron de la toma de la Dirección Médica, se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes ante estos nuevos hechos de violencia".

Comunicado Garrahan | Crédito: Comunicado Garrahan

En su comunicado, el hospital también sostuvo que "un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales", y aseguró que la atención continuó con normalidad. El ministro de Salud, Mario Lugones, salió a respaldar a las autoridades. "Es inaceptable que un grupo de políticos y sindicalistas vuelva a recurrir a la violencia en el Garrahan", afirmó. "Todo mi respaldo a las autoridades del hospital, que tomarán las medidas administrativas y legales que correspondan", agregó. Y advirtió: "No vamos a permitir que nadie, por defender sus propios intereses, ponga en riesgo la salud de los chicos".

x Mario Lugones | Crédito: x Mario Lugones

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se solidarizó con los trabajadores sancionados. "El modelo de ajuste y vaciamiento que propone el Gobierno nacional para con la salud necesita silenciar a quienes alzan la voz y se oponen a sus políticas. Eso está pasando hoy en el Hospital Garrahan", escribió en X. Y agregó: "Toda mi solidaridad con las y los compañeros del Hospital Garrahan. No bajemos los brazos. Tenemos la enorme responsabilidad de construir un futuro en el que podamos reparar el daño de este presente y volver a poner al sistema de salud al servicio de nuestro pueblo".

x Nicolás Kreplak | Crédito: x Nicolás Kreplak

Qué dicen los gremios

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, referente del hospital y una de las trabajadoras con pedido de cesantía, afirmó que "no es casualidad que, en este momento, la intervención del Garrahan designada por el ministro (Mario) Lugones nos ataque otra vez con amenazas de despidos y suspensiones a los voceros del reclamo que el año pasado frenó la sangría de renuncias de profesionales de nuestra institución. Lo hacen en paralelo a la presentación de un proyecto de Presupuesto 2027 con un 10% de recorte a los fondos destinados a nuestro hospital. Cínicamente dicen en un comunicado oficial que "el Garrahan está saneado en sus finanzas" mientras falta dotación de enfermería, no repusieron los 350 profesionales que renunciaron el año pasado y no autorizan prótesis y medicamentos de alto costo que reclaman las familias. Es una cortina de humo para distraer del vaciamiento que están llevando adelante". Además, la dirigente sindical rechazó que hoy hayan ingresado a trabajar con actitud violenta: "está filmado en directo por varios canales de televisión que ingresamos a trabajar en forma pacífica y con apoyo de los trabajadores del hospital".

Desde la junta interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich cuestionó las sanciones. "Es un atropello intolerable que hoy las enfermeras no puedan estar en su puesto de trabajo", afirmó. Para el dirigente, se trata de un "revanchismo" por los seis meses de lucha del año pasado, y anticipó: "Vamos a luchar hasta el final para anular estas sanciones". La junta interna denunció que las autoridades pretenden aplicar las medidas "sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital". Además, recordó que la Justicia rechazó la acusación de una denuncia penal que habían presentado las autoridades del Garrahan. También advirtió que, para sancionar a representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), las autoridades primero deben obtener su desafuero sindical, es decir, que un juez les quite la protección que tienen por su cargo.

En plena crisis financiera del PAMI, renuevan la cúpula y designan a Verónica Pérez como titular

"Estamos orgullosos de haber salvado al Garrahan el año pasado y ahora volvemos a necesitar del apoyo de toda la sociedad", sostuvo Maximiliano Bares, referente de APyT. Y agregó: "No nos asustan, no nos amedrentan y no vamos a bajar los brazos".

Además, APyT difundió una carta abierta firmada por el "Equipo de Salud del Garrahan", en la que acusa al Gobierno nacional y al ministro Lugones de buscar silenciar a los trabajadores y vaciar el hospital. "Odian que pidamos información, que exijamos saber qué hacen con los fondos millonarios del Hospital", sostiene el texto. El gremio también cuestiona los recortes del proyecto de Presupuesto 2027, la falta de autorización de prótesis y medicamentos y que no se han cubierto 350 cargos que quedaron vacantes por renuncias. "Defender el Garrahan no es delito, es una obligación de conciencia y de corazón", afirma la carta.

En el mismo texto, los trabajadores anunciaron una asamblea general para el jueves 26 de noviembre a las 13, un cabildo abierto con organizaciones y personas solidarias el viernes 27 a las 16, y una movilización a Plaza de Mayo el jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Qué sucede en el Garrahan

El viernes 20 de noviembre, las autoridades del hospital notificaron por correo electrónico las sanciones para 38 empleados por la toma de las oficinas de la Dirección Médica, el 31 de octubre de 2025. Los sumarios habían comenzado con 40 personas: una fue sobreseída por falta de pruebas y otra se jubiló.

Diez trabajadores recibieron pedidos de cesantía, entre ellos la secretaria general de APyT, Norma Lezana, y los otros 28, suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. De los diez con pedido de cesantía, solo uno puede ser despedido de forma inmediata, porque no tiene tutela gremial. Para los otros nueve, el hospital debe pedir el desafuero ante la Justicia. En cuanto a las suspensiones, 13 se aplican de inmediato y el resto depende de la situación gremial de cada trabajador.

El Gobierno minimizó la advertencia de la Iglesia sobre la Ley de Ludopatía

Una medida cautelar había frenado el sumario, pero una cámara la revocó y el proceso siguió adelante. El hospital asegura que se respetó el derecho de defensa de los acusados, mientras que ATE buscará anular las sanciones.

Para Lezana, no es casualidad que las sanciones lleguen ahora, en paralelo con el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé un recorte del 10% en los fondos del hospital. Según datos de los saldos que APyT obtuvo a través de un amparo, los aportes nacionales al Garrahan bajaron de 304.627 millones de pesos en 2024 a 252.077 millones en 2025, con una inflación del 31,55%. Además, el gremio asegura que el plantel de enfermería pasó de unas 2.000 personas a alrededor de 1.350.

Por eso, este martes los trabajadores se movilizaron frente al hospital desde las 7. La convocatoria fue realizada por ATE y APyT, que llamaron a la sociedad y a los medios a acompañar el ingreso de los sancionados y participar de un acto y una conferencia de prensa al mediodía.

Conferencia de prensa en el Garrahan | Crédito: x Periodismo de Izquierda

A las 12, APyT realizó una conferencia de prensa junto a los trabajadores, vecinos y familias de los chicos que se atienden en el hospital. "Ni las sanciones, ni las cesantías, ni las suspensiones van a doblegar a este equipo de salud", sostuvo Maximiliano Bares, referente de APyT.



IC / JMV