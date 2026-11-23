La industria argentina del calzado suma otra baja. Arluchi, la fábrica de suelas ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, dejará de fabricar el próximo 30 de noviembre y trasladará su producción a Brasil, después de 15 años de actividad en el país. La firma mantendrá una pequeña estructura dedicada a la comercialización.

El cierre se suma a los 240 establecimientos productivos del sector que dejaron de operar en los últimos tres años, según los datos difundidos por la Cámara de la Industria del Calzado y la Federación Argentina de la Industria del Calzado (FAICA). La cifra representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos.

La semana pasada, trabajadores de UTICRA, CIC, FAICA y la organización Zapateros Unidos se movilizaron hacia la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. | Crédito: Gestión Sindical

La firma, que opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, llegó a tener alrededor de 80 trabajadores en 2023. Esa cifra se redujo a unos 20 este año, según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

En mayo del año pasado, la compañía ya había anunciado la apertura de una nueva planta en Campo Bom, en Rio Grande do Sul, Brasil. A partir de la próxima semana, concentrará allí su actividad industrial. En la Argentina, en tanto, conservará apenas tres empleados destinados a las tareas comerciales.

La caída del sector del calzado

A las dificultades para sostener la producción en el mercado interno se suma la incertidumbre por el futuro de las medidas de protección comercial. El próximo 14 de diciembre vencerá el esquema antidumping que rige sobre buena parte del calzado importado desde China. La medida establece un valor FOB de referencia de USD 15,70 por par y fija un derecho adicional para aquellos productos que ingresan al país por debajo de ese precio. Los fabricantes ya presentaron documentación para solicitar su renovación, ante el temor de que su vencimiento profundice la competencia con los productos importados.

A su vez, desde la Cámara de la Industria del Calzado advirtieron sobre el ingreso de mercadería de contrabando y la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu. Según estimaciones de la entidad, alrededor de 10 millones de pares ingresaron irregularmente al mercado argentino durante los últimos dos años.

En ese contexto, empresarios y trabajadores declararon al sector en emergencia y reclamaron medidas para sostener la actividad. Entre sus principales pedidos figuran el alivio impositivo, tarifas energéticas diferenciadas, la aplicación de la Ley PyME y la continuidad de las medidas antidumping. "No significa impedir las importaciones, sino garantizar condiciones razonables para competir", explica la Cámara en uno de sus últimos comunicados.

Con el cierre de Bunge todavía fresco, la situación del sector se inscribe en un contexto más amplio de retroceso del entramado productivo. La cantidad de empresas industriales se encuentra en su nivel más bajo desde 2007, según Fundar. En paralelo, las entidades sindicales advirtieron sobre una caída neta del 43% de los puestos de trabajo registrados en el sector del calzado desde diciembre de 2023, equivalente a unos 10.000 empleos menos.

Entre enero y agosto de este año, la fabricación nacional de calzado cayó un 24,8% interanual, mientras que en agosto la contracción llegó al 30,8%. Según las proyecciones, el sector finalizará 2026 con una producción de 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados durante 2025, lo que representaría una caída del 25% en el volumen producido.