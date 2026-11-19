El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) difundió el 12 de noviembre de 2026 un comunicado en el que recordó que se encuentra prohibido cualquier tipo de cobro extra o "plus" por consultas, recetas, estudios o prestaciones médicas. La advertencia alcanza a todos los prestadores que integran la cartilla del organismo en el país.

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Todas las prestaciones incluidas dentro de la cobertura del Instituto son totalmente sin costo para las personas afiliadas. Asimismo, la normativa vigente dispone que tanto las recetas como las órdenes médicas deben entregarse sin ningún tipo de recargo económico adicional para el paciente.

Desde la obra social remarcaron que el cobro de un monto adicional constituye una práctica ilegal. Ningún profesional de la cartilla institucional está habilitado para solicitar dinero extra, ya sea un médico de cabecera, un especialista, una clínica privada o un centro de diagnóstico por imágenes o laboratorio.

El organismo explicó que los prestadores ya reciben directamente de PAMI la remuneración correspondiente por la atención asistencial que brindan a los jubilados y pensionados. Por este motivo, ningún afiliado debe abonar dinero de su bolsillo por un servicio sanitario que ya se encuentra cubierto por la entidad.

Pasos a seguir ante un pedido de plus y canales oficiales de denuncia

Frente a la exigencia de un pago indebido en el consultorio o establecimiento, el organismo recomendó en primer lugar no realizar el pago solicitado por el profesional o administrativo. La negativa a abonar el recargo es el primer paso indicado para frenar la irregularidad en el momento de la atención.

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Además, la entidad aconsejó anotar con precisión el nombre del profesional o del centro de salud involucrado junto con la fecha exacta en la que se produjo la atención. En aquellos casos en que el afiliado ya hubiera efectuado el pago, el instructivo indica pedir y guardar el comprobante o recibo, documento que sirve como respaldo formal de la denuncia.

Cuando un profesional solicita un pago no autorizado, la persona afiliada o sus familiares pueden reportar la situación para que el Instituto aplique las sanciones administrativas correspondientes. Para formalizar la denuncia de manera segura, PAMI dispone de tres canales directos de recepción.

Afiliación a PAMI: cómo unirse a la obra social de jubilados y pensionados

La primera vía consiste en comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 138 correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde. La segunda opción habilitada es ingresar de forma remota al sitio web para cargar los datos del incidente.

Por último, los beneficiarios o su entorno pueden acercarse de manera presencial a la agencia de PAMI más cercana a su domicilio para radicar el reclamo. Cada denuncia ingresada es analizada por las áreas técnicas del Instituto y, cuando se confirma la irregularidad, se aplican las sanciones que correspondan al prestador para evitar que los hechos se repitan y garantizar una atención transparente.

GZ