El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó el listado de herramientas digitales centralizadas dentro de su entorno de autogestión Mi PAMI. El sistema reúne en un mismo espacio las prestaciones habituales de salud y las solicitudes administrativas para evitar traslados innecesarios de los beneficiarios.

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A través de esta plataforma digital, las personas afiliadas cuentan con acceso directo a la credencial PAMI en formato electrónico. Este documento habilita la validación de las consultas asistenciales y la acreditación de identidad ante los distintos prestadores de la red en todo el país.

En el plano estrictamente médico, el entorno virtual permite visualizar y gestionar tanto las órdenes médicas emitidas por los profesionales como las recetas electrónicas. De este modo, los titulares controlan sus prescripciones vigentes sin depender exclusivamente de los comprobantes impresos en soporte papel.

Asimismo, el sistema incorpora el acceso completo a la cartilla médica institucional para buscar centros de atención y especialistas disponibles. Dentro de esa misma área de seguimiento sanitario, los usuarios visualizan los datos correspondientes a su médico de cabecera asignado.

En materia operativa y administrativa, la herramienta habilita la solicitud de turnos para atención presencial en las agencias del organismo y la ejecución de diversos trámites web. El esquema de funciones se completa con el acceso rápido a los canales de emergencias médicas ante cuadros de urgencia.

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Registro único y acceso unificado desde el celular o la computadora

Para operar dentro de este ecosistema de servicios digitales, la obra social estableció un mecanismo de alta simplificado para todos sus beneficiarios. El organismo indicó que el proceso de registración es sencillo y se realiza una sola vez por cada titular.

Una vez completada la creación de la cuenta personal, las credenciales de ingreso quedan habilitadas de manera simultánea para todos los canales electrónicos oficiales. El instituto aclaró que el usuario generado es exactamente el mismo tanto para entrar desde la aplicación móvil en el teléfono celular como para operar desde el portal web Mi PAMI en una computadora.

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Esta unificación de credenciales permite que los jubilados y pensionados alternen entre distintos dispositivos según su comodidad sin tener que recordar múltiples contraseñas. Así, la entidad garantiza la continuidad de las consultas médicas, el seguimiento de expedientes y la disponibilidad permanente de la credencial.

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