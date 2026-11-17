El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha el 26 de agosto de este año una campaña destinada a promover la actualización de los datos personales de sus afiliados mediante la plataforma Mi PAMI. Esta acción institucional apunta a mejorar la comunicación con los beneficiarios, optimizar la prestación de los servicios médicos y reforzar la seguridad de la información registrada en el sistema.

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Para el organismo resulta fundamental que cada usuario mantenga actualizados su número de teléfono celular, su dirección de correo electrónico y su domicilio de residencia. Contar con esta información al día permite que el instituto envíe datos relevantes sobre trámites, prestaciones, servicios y novedades de forma rápida, segura y a través de los canales oficiales habilitados.

Al mismo tiempo, la iniciativa busca posicionar el uso de la plataforma Mi PAMI, y en especial de su aplicación para dispositivos móviles, como el principal canal de autogestión. Mediante esta herramienta digital, los titulares pueden realizar sus trámites cotidianos y conservar su información de contacto siempre vigente sin necesidad de trasladarse.

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La actualización periódica del registro personal permite que cada afiliado ingrese de manera protegida a su documentación y a todas las gestiones disponibles dentro de la plataforma. De esta forma, el sistema fortalece el resguardo de la cuenta individual y de los datos sensibles vinculados a la cobertura sanitaria.

Prevención de estafas, beneficios clave y participación médica

Contar con datos de contacto correctos y verificados contribuye directamente a validar la identidad del afiliado durante la ejecución de las gestiones digitales y ayuda a prevenir posibles estafas virtuales o telefónicas. Al respecto, el organismo recordó de manera taxativa que nunca solicita por teléfono contraseñas, códigos de validación ni información personal de ningún tipo.

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A partir de la implementación de esta campaña de actualización, el instituto identificó cuatro beneficios concretos para quienes renuevan su información en el sistema. El primer punto radica en lograr una mejor comunicación directa entre la obra social y la persona afiliada, evitando la pérdida de notificaciones importantes.

El segundo beneficio consiste en asegurar el acceso fluido a las prestaciones médicas y a las novedades administrativas del organismo. En tercer lugar, la medida garantiza un acceso seguro a la documentación personal y a las gestiones que se tramitan en línea, mientras que el cuarto eje se centra en la prevención activa de estafas.

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Para ampliar el alcance del operativo, desde la obra social invitaron también a los médicos de cabecera a acompañar la iniciativa durante la atención diaria. El organismo pidió a los profesionales que recuerden a sus pacientes en las consultas la importancia de revisar sus datos de contacto, especialmente si cambiaron su celular, correo o domicilio.

Con el despliegue de esta campaña en todo el territorio, el instituto continúa fortaleciendo sus herramientas digitales para brindar una atención más cercana, eficiente y segura, facilitando el acceso de los afiliados a la información y a las distintas prestaciones que otorga la entidad.

GZ / lr