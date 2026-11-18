El GTA VI esta a la vuelta de la esquina. La famosa franquicia desarrollada por Rockstar Games lanzará su sexta entrega este Jueves a las 00:00 hora Argentina en lo que se espera sea el evento "gamer" de la década tras 13 años de espera desde la última entrega de la saga.

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Dentro de esta fiebre por jugar al último titulo de la franquicia aparecen las dudas respecto a las versiones que se comercializan y sus respectivos precios, y más en nuestro país, donde es normal que productos que en otros países se comercializan a precios similares, en el nuestro se vendan a precios muchos más altos debido, en gran parte, de altos impuestos que encarecen el precio final.

Con GTA VI no es la excepción, y es que el videojuego ya se puede reservar de manera anticipada en diferentes plataformas como PlayStation 5/5 PRO y Xbox Series X/S en todo el mundo. Lo importante aquí es que los precios del videojuego varían en función del país en donde se realiza la compra, ya que pueden estar alcanzados o no de distintos tributos.

GTA VI

Cuanto sale GTA VI en Argentina y que versiones tiene

Como se mencionó anteriormente en esta nota, GTA VI se lanzará en un primer momento para PlayStation 5/5 PRO y Xbox Series X/S, con un lanzamiento en PC posiblemente en 2028. El juego cuenta con dos versiones: La estándar, y la Ultimate, que cuenta con algunos extras para los jugadores más fanáticos de la saga.

En cuanto al valor, el juego tiene un precio de venta global de 80 dólares en su versión base y de 100 dólares en la versión Ultimate.

En argentina, en la PlayStation Store la edición estándar se vende a US$ 79,99 (aprox. $125.584 de base sin impuestos, rondando los $135.000 – $157.000 finales según el tipo de cambio y cargas fiscales). En el caso de la edición Ultimate el precio ronda los US$ 99,99 (aprox. $156.984 de base sin impuestos, rondando los $168.000 – $197.000 finales según el tipo de cambio y cargas fiscales).

En Xbox, la edición Estándar se vende en nuestro país en $113.299 rondando los $139.000 con impuestos, mientras que la edición Ultimate llega hasta los $141.990 rondando los $174.000 finales con impuestos.

El precio final varia según el método de compra y la plataforma, aunque en líneas generales, no escapan de los impuestos. A modo de ejemplo, la versión estándar incluye un 21% de IVA y un porcentaje de ingresos brutos (según corresponda) en el precio final del videojuego, lo que encarece el precio en aproximadamente $29.000 tanto en la consola de Sony como en la de Microsoft. En el caso de la versión Ultimate, el juego está alcanzado por los mismos dos impuestos, aunque el encarecimiento llega hasta los $36.000 aproximadamente, haciendo que el juego, en cualquiera de sus dos versiones, sea más caro que en muchos otros países.

Argentina es el cuarto país donde más caro costará el videojuego

Según el relevamiento de Leonida Lab (GTA 6 Price Index), un usuario argentino tendrá que pagar US$ 96,79 por la edición estándar en la PlayStation Store, apenas por detrás de Israel, Hungría y Noruega, lo que genera que la Argentina sea el cuarto país más caro del mundo para comprar GTA VI.

El relevamiento de Leonida Lab compara el precio final del juego en 29 mercados, convertido a dólares según el tipo de cambio de referencia de cada país. Israel encabeza la lista con USD 103,79, seguido por Hungría con USD 99,19 y Noruega con USD 98,85. En el cuarto puesto aparece la Argentina, con USD 96,79, por delante de Chile y Colombia —ambos con USD 95,19— y de toda Europa occidental: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España pagan USD 90,83 cada uno (€79,99).

Lo llamativo de esto es que en algunos países el precio de lista de US$ 79,99 se fijó en un valor más alto, que explica que sean más caros. En Argentina, en cambio, el precio base nunca se tocó, ya que el precio se lista es el mismo que en el mercado estadounidense. El encarecimiento es, en su totalidad y como se mencionó más arriba, de origen impositivo.

Lanzamiento de GTA VI

Que incluye cada versión de GTA VI

A modo de referencia, la versión base incluye el juego, el Pack Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, una membresía opcional de pago mensual con la que se recibe una bonificación mensual de 500.000 GTA$, nuevos vehículos, propiedades y ropa, bonificaciones en eventos, descuentos y mucho más. Tiene un precio de $8204 en Xbox y de $15.615 en PlayStation.

La versión Ultimate, que sale 20 dólares más, incluye todo lo anterior y unos elementos extra: “una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda y acción a raudales”, indicó Rockstar. “El contenido de bonificación de la Ultimate Edition discurre a lo largo de la historia de Jason y Lucía, descubriendo nuevos artículos en cada capítulo”. Por ejemplo, un auto Grotti Cheetah, revólveres Hawk & Little Morgan, variantes de armas personalizadas, vehículos alternativos, y peinados y ropa exclusiva para Jason y Lucia.

FN