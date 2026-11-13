Pagos de ANSES para el viernes 13 de noviembre: qué beneficiarios perciben su haber según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos oficiales correspondientes al mes de noviembre de 2026. El esquema contempla las liquidaciones para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de diversas asignaciones familiares y universales en todo el país.

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La acreditación de haberes correspondiente a la jornada de este viernes 13 de noviembre alcanza a distintos grupos de beneficiarios, organizados según la finalización del Documento Nacional de Identidad o mediante ventanas unificadas de cobro. A continuación, se detalla cada prestación habilitada para esa fecha operativa.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Para los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superan un haber mínimo previsional, el organismo estableció la siguiente fecha de acreditación:

- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo perciben sus prestaciones durante esta jornada según el siguiente orden:

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

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Asignación por Embarazo

Las titulares comprendidas dentro de la Asignación por Embarazo tienen habilitado el cobro del beneficio en la siguiente fecha:

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

Asignación por Prenatal

En el caso de la Asignación por Prenatal, la entidad agrupó la liquidación bancaria por pares de terminación de documento:

- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

Anses

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) perciben sus haberes mensuales agrupados según la finalización del documento:

- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignación por Maternidad

Las acreditaciones correspondientes a la Asignación por Maternidad cuentan con un período unificado de cobro habilitado:

- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 13 de noviembre)

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Para los pagos extraordinarios de las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción, el cronograma oficial dispone de una ventana habilitada:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 13 de noviembre)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas cuentan con disponibilidad de cobro dentro del período general:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 13 de noviembre)

GZ / lr