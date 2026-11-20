La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos oficiales correspondientes al mes de noviembre de 2026. El esquema contempla las liquidaciones para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de diversas asignaciones familiares y universales en todo el país.

Jubilados y militantes tomaron una dependencia de ANSES antes de la marcha de todos los miércoles

La acreditación de haberes correspondiente a la jornada de este viernes 20 de noviembre alcanza a distintos grupos de beneficiarios, organizados según la finalización del Documento Nacional de Identidad o mediante ventanas unificadas de cobro.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Para los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superan un haber mínimo previsional, el organismo estableció la siguiente fecha de acreditación:

- DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo perciben sus prestaciones durante esta jornada según el siguiente orden:

- DNI terminados en 7: 20 de noviembre

ANSES oficializó el aumento de jubilaciones, pensiones y AUH para noviembre de 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

Asignación por Embarazo

Las titulares comprendidas dentro de la Asignación por Embarazo tienen habilitado el cobro del beneficio en la siguiente fecha:

- DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

Anses

Asignación por Maternidad

Las acreditaciones correspondientes a la Asignación por Maternidad cuentan con un período unificado de cobro habilitado:

- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 20 de noviembre)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Para los pagos extraordinarios de las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción, el cronograma oficial dispone de una ventana habilitada:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 20 de noviembre)

ANSES detalló la lista de trámites que podés resolver desde el celular o la computadora sin pedir turno

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas cuentan con disponibilidad de cobro dentro del período general:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye cobro del 20 de noviembre)

GZ / lr