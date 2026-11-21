Desde aquella reunión de Gabinete, a principios de octubre, a la que lo llevó el presidente Javier Milei, el economista Alberto Ades Alberto Ades quedó identificado como una de las alternativas que el Gobierno podría tener en carpeta ante una hipotética salida de Luis Caputo en Hacienda. Y este sábado Ades opinó de la fuerte suba que tuvo el Riesgo País de la Argentina, que cerró en 1070 este viernes, pero evitó las críticas, se mostró cauteloso y señaló que la suba del dólar a nivel global está impactando con especial rigor a las economías emergentes, y de allí su impacto a la Argentina.

Ades indicó que la apreciación del dólar a nivel mundial implica, entre otros aspectos, una caída en los precios de los commodities. Esto, según explicó, afecta en gran parte a las economías emergentes. "Primero, porque se hace más costoso el servicio de la deuda en dólares; y segundo, por la caída del precio de los commodities, que afecta a la balanza de pagos", le dijo Ades a Radio Splendid AM 990.

Ades admitió que una suba del dólar "siempre es mala para las economías emergentes" y explicó algunas de las razones por las que, durante las últimas semanas, hubo disparidades en los movimientos de los mercados globales.

Alberto Ades, el economista que conmocionó al gabinete, opina sobre las consecuencias de la derrota de Trump para Argentina

A pesar de los vaivenes y las incertidumbres actuales, suba del Riesgo País incluida, Ades consideró que la Argentina "es hoy menos riesgoso" que años atrás y elogió las condiciones en las que entrará en 2027, año marcado por las elecciones.

"Estamos entrando a 2027 con un superávit muy significativo y las cuentas fiscales puestas en equilibrio. Argentina, hoy, es un crédito menos riesgoso", aseveró.

En otro tramo de la entrevista, Ades se refirió a la actual paradoja que transita la economía local, donde el superávit comercial sigue batiendo récords, pero la actividad suele mantenerse estancada, al borde de entrar en una recesión técnica. En ese sentido, indicó que "la baja de la inflación suele ser un proceso no expansivo". El economista explicó que un pasaje del 300% al 30% sí se traduce en crecimiento, pero que llevarla del 30% al 3% "suele ser más complicado".