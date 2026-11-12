Alberto Ades, el economista que conmocionó al gabinete, opina sobre las consecuencias de la derrota de Trump para Argentina

La pérdida de la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso norteamericano abrió un nuevo escenario de debilidad política para Donald Trump y encendió alertas en los mercados emergentes. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Alberto Ades detalló las dificultades fiscales e institucionales que tendrá la administración estadounidense.

El director de investigación de NWI Management también proyectó una inminente suba de tasas por parte de la Reserva Federal y valoró el interés estratégico de Washington en los recursos naturales argentinos, aunque alertó por la fuerte caída de los activos locales a un año de las elecciones.

Alberto Ades es un reconocido economista y estratega de mercados globales que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en bancos de inversión y fondos de cobertura en Wall Street. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en Harvard, consultor del Banco Mundial y ocupó puestos de estratega y operador en firmas financieras como Citigroup y Goldman Sachs. Actualmente trabaja como director de investigación y estrategia en el fondo NWI Management.

Estaba contando a la audiencia, Alberto, que la última vez que lo entrevistamos era por su libro Lo que se desvanece, que no tenía que ver con la economía de la Argentina ni con la política, pero luego usted tuvo una reunión con todo el gabinete —que había pedido que la realizara el presidente Milei sin la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo— y eso generó un enorme revuelo en la cantidad de analistas que suponían que podía significar el fin de Caputo y que usted podía ser el reemplazante en el Ministerio de Economía, aunque explicó con claridad que no tenía ningún interés político. Ese es el motivo de nuestro llamado. Le agradecemos enormemente su predisposición para con nosotros.

Por favor, gracias por invitarme.

Acá estamos atravesados espiritualmente por cuatro días increíbles de la visita del Papa y me llamaba la atención la cita que usted tiene sobre los humildes: dice que hay dos tipos de personas, los humildes y los que van camino a serlo. Me gustaría que usted nos explicara por qué todos vamos a terminar siendo humildes en algún momento de fragilidad.

Seguro. Bueno, gracias nuevamente, Jorge, por invitarme, un gusto siempre estar con usted. Es una cita que, en realidad, se refiere a los mercados. Yo lo que digo es que en los mercados están los humildes y los que pronto van a serlo. ¿Por qué? Porque los mercados nos muestran permanentemente cómo nos equivocamos. Es un mecanismo que procesa información de una manera muy eficiente; hay muchísima información a la que, para una persona individual, es imposible tener acceso. El mercado está lleno de gente arrogante que cree que sabe más o entiende más rápido que millones de personas que procesan información descentralizada. Y esa gente o es humilde y participa en el mercado de esa manera, con humildad, o pronto el mercado le va a mostrar que está equivocada: va a perder mucha plata y va a tornarse en una persona humilde. Hay otra frase que me gusta mucho que dice que en el mercado hay dos personas: están los valientes y los sobrevivientes, y en general nunca coinciden. O sea, los que son muy valientes, muy arriesgados, no sobreviven.

Ahora, finalmente lo que nos habla es una metáfora del mercado, pero también de la vida, ¿no? Porque, en líneas generales, los años enseñan y los golpes enseñan que finalmente no solamente se equivocan aquellos que se sienten arrogantes en suponer que saben lo que el mercado luego va a saber, sino que a todos nos pasa en la vida que ciertas convicciones con los años se hacen más relativas por la exposición a las idas y vueltas. Me pregunto: ¿le estará pasando esto a Donald Trump con su economía? ¿Cómo se vive, poco más de una semana después, la derrota de Donald Trump y el significado económico que muchos le asignan a las consecuencias de esa derrota?

Es una excelente pregunta. Podemos empezar por la segunda parte, que tal vez exige menos psicología —que por ahí no es mi especialidad—, ya que la primera parte exige más psicología. ¿Cuáles son las consecuencias económicas del voto? Claramente, el Partido Republicano ha perdido el control del Congreso, ¿no es cierto? Había algún temor o alguna probabilidad alta de que perdieran el control de la Cámara Baja, o sea, de lo que se llama acá la Cámara de Representantes o el House of Representatives, que obviamente es muy importante para la política fiscal en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un régimen particular para la aprobación de leyes que exige que en el Senado, para poder votar una ley, hace falta que el 60% de los senadores esté de acuerdo. Y como rara vez un partido tiene el control del 60% del Senado, muchas leyes que pasan la Cámara Baja no pasan por el Senado porque no hay una mayoría suficiente para aprobarlas. Entonces, con la pérdida de la Cámara Baja ya se complica el control fiscal del Gobierno, o sea, el Gobierno no tiene la posibilidad de aprobar proyectos de ley que, por ejemplo, bajen impuestos, extiendan las bajas de impuestos, aumenten el gasto, etcétera. Al perder el Senado, se le complica también la aprobación de puestos importantes, como por ejemplo miembros de la Corte Suprema, miembros del gabinete, otras posiciones senior en la administración, miembros de la Reserva Federal o embajadores; para eso hace falta una mayoría simple en el Senado que los republicanos no tienen más. Trump ha quedado rengo —lo que se llama acá un "pato rengo"—, con poca capacidad de impulsar ya sea leyes económicas para las cuales hace falta mayoría en el Congreso o nombramientos unilaterales. Le presento un escenario interesante: Jerome Powell, que fue el presidente de la Reserva Federal hasta que asumió Warsh, quedó como miembro del directorio. Es un miembro del directorio que los republicanos no quieren: lo ven como político, como una persona que no va a apoyar recortes de tasas de interés, etcétera. Había mucha expectativa de que él renunciara eventualmente y que, al renunciar, se abriera una vacante y pudieran sustituirlo por alguien alineado con Trump. Bueno, Powell tiene la opción ahora de renunciar en enero, cuando asuma el nuevo Congreso, y Trump no va a poder nombrar unilateralmente al reemplazante. Lo mismo si falleciera o renunciara algún miembro de la Corte Suprema de Justicia. Hoy la Corte Suprema de Justicia tiene una mayoría conservadora de 6 a 3. Si, por ejemplo, Samuel Alito —que es un miembro de la Corte muy conservador— renunciara, y hubo alguna especulación de que él podía decidir retirarse, nuevamente tendría una dificultad en reemplazarlo. Por eso muchos republicanos ahora están empujando para que renuncie y lo puedan reemplazar antes de fin de año, que es cuando pierden la mayoría del Senado.

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Es importante destacar que el Senado va a quedar con una mayoría significativa de los demócratas: es posible que terminen con 56 senadores, lo cual sugiere que tal vez haya varios períodos de dos años —porque el Senado se reemplaza por tercios cada dos años— en los que los demócratas tengan una mayoría en el Senado. Y ni le digo si en la próxima elección les fuera muy bien a los demócratas y llegaran a los 60 votos, porque con 60 votos pueden empezar a hacer un montón de cosas que los republicanos no pudieron hacer y los demócratas podrían hacer, como por ejemplo cambiar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ese tipo de cosas no se pueden hacer sin 60 votos. Por otro lado, la economía aparenta estar sólida: los números de empleo vienen bien, los números de PBI del tercer trimestre vinieron muy sólidos, y todo esto indica que la Reserva Federal, con los problemas de inflación que enfrenta —con la tasa de inflación muy por encima de la meta—, probablemente vuelva a subir las tasas de interés en diciembre. Ellos tienen una reunión de la Reserva Federal los primeros diez días de diciembre —el 8 y 9 o el 9 y 10, no recuerdo—, y en esa reunión es muy probable que vuelvan a subir la tasa de interés. Es más, los mercados descuentan más de una suba: acá las movidas típicamente son de un cuarto de punto, y los mercados descuentan hoy algo así como 28 puntos básicos, o sea, alguna probabilidad de que suban medio punto en vez de un cuarto de punto. En cuanto a la primera pregunta que usted me hizo, de Trump y su psicología, yo tiendo a pensar que es un hombre que no ha cambiado en toda su vida. Por lo menos en su exposición pública se ha comportado siempre de la misma manera, ¿no es cierto? Muy agresivo, exhibiendo convicciones basadas en muy poca información y muy poca lectura. Y yo lo veo como un hombre que va a estar muy preocupado por su suerte judicial después de salir del Gobierno. Él fue acosado, si se quiere, luego de dejar la primera presidencia con varios juicios, y yo creo que él teme muchísimo que le vuelva a suceder eso, y va a estar muy preocupado, creo yo, por influir en la elección del que lo suceda.

Alberto, ayer nos enteramos de que la CIA directamente sacó al secretario del Tesoro y a su familia del lugar en el que vivían y los llevó a una base por un eventual atentado de Irán, que le asigna a Scott Bessent la responsabilidad de haber ahogado la economía de Irán. Al mismo tiempo, Scott Bessent fue el gran facilitador de la mejora financiera del Gobierno el año pasado, después de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo afecta este clima posderrota electoral de Trump a las relaciones de Estados Unidos con la Argentina y, en particular, al apoyo financiero que tuvo el año pasado y que quizás pueda necesitar el año próximo?

Los últimos comentarios que se han hecho sobre el apoyo a la Argentina los hizo Scott Bessent dos o tres semanas antes de las elecciones, en una entrevista en la que le preguntaron por el apoyo a la Argentina, y él dijo: "Lo haría otra vez". Mi impresión es que sigue habiendo un compromiso muy fuerte de los Estados Unidos —y esto no es Trump y Bessent solamente—, un compromiso muy fuerte del establishment político, al menos del establishment republicano de Estados Unidos hacia la Argentina, que ve la relación con la Argentina como una relación estratégica por dos motivos, creo yo. Un motivo es ideológico: ven a la Argentina como un ariete ideológico en la región, que puede contribuir a influir elecciones en otros países con su propio ejemplo. Y, segundo, me parece que también lo ven desde el punto de vista económico como un jugador con potencial de cumplir un rol muy importante en el suministro de algunas materias primas como energía, minerales, tierras raras, etcétera, que se le han complicado a Estados Unidos y a Occidente, diría yo. Porque tres jugadores importantes en esos segmentos —Rusia, Irán o Medio Oriente en general, y China en particular para tierras raras— están medio fuera de las relaciones posibles. Entonces, Estados Unidos está buscando desde hace ya un par de años fuentes alternativas de energía, de minerales y de tierras raras. Creo que el compromiso estratégico perdura. Ahora, habiendo dicho eso, Scott Bessent creo que fue un jugador fundamental, clave en el apoyo y en la forma particular que tomó el apoyo financiero durante el período electoral del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque es un hombre que viene de los mercados: no es un secretario del Tesoro que viene del sector empresario, por ejemplo, o un abogado que hizo su carrera en lo que se llama acá private equity —o sea, en sectores de inversión particular—, sino que es un hombre que ha estado en hedge funds. Es un hombre que entiende cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los pánicos y qué poder puede tener un gobierno para sobreponerse a esas situaciones.

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Aparte, es un hombre que ha estado muy involucrado en el mercado argentino: él ha participado activamente como inversor, yo tengo amigos argentinos que trabajaron para él, y ha estado innumerables veces en la Argentina. Fíjese lo que hizo el año pasado cuando se anunció el programa con el Fondo: él viajó a Buenos Aires a anunciarlo en medio de una situación supervolátil en Estados Unidos. Porque el anuncio en la Argentina del acuerdo con el Fondo, no sé si recuerda, coincidió con el anuncio acá de los aranceles recíprocos —lo que se llamó el Liberation Day—, en el que los mercados se desplomaron en Estados Unidos en una situación de pánico. Y él, de todas maneras, se tomó un avión a la Argentina, anunció conjuntamente con el equipo económico el acuerdo con el Fondo y se volvió a Estados Unidos el mismo día. Él tiene una relación particular con la Argentina y con el equipo económico también; conoce muy bien a los miembros del equipo económico porque vienen también del mercado. Entonces, a mí me preocuparía mucho que él dejara de ser el secretario del Tesoro; creo que, por lo menos en términos de apoyo financiero y de la forma que ese apoyo adopta, es un jugador clave.

Alberto, usted mencionaba las posibilidades de que un nuevo triunfo dentro de dos años de los demócratas los colocara incluso con una mayoría muy destacada en el Senado. ¿Qué cambiaría en la economía norteamericana si dentro de dos años ganase un candidato demócrata?

Dependería un poco de qué tipo de demócrata ganara, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene esa peculiaridad que no tienen las democracias donde el voto es proporcional. En la mayoría de las democracias europeas, incluida la Argentina, el voto es proporcional y eso genera una multiplicidad de partidos políticos que funcionan, a veces sí y a veces no, como coaliciones. En Estados Unidos, porque tienen la elección por distritos uninominales, eso genera un incentivo a formar dos partidos políticos, y el resultado de eso es que los partidos políticos son una bolsa de gatos: tanto dentro del Partido Republicano como del Partido Demócrata hay grupos muy distintos. Dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, hay demócratas —para dar nombres que la gente pueda conocer— como Bill Clinton en su momento, Hillary Clinton, Al Gore, y hoy gobernadores como Shapiro, el gobernador de Pensilvania; Ossoff, que es el senador que ganó en Georgia; o el gobernador de Illinois, que es gente bastante centrista, diría yo. No son de derecha, pero son bastante centristas. Pero dentro del Partido Demócrata también está la vertiente de los socialistas: Ocasio-Cortez, el senador que acaba de ganar en Míchigan, Bernie Sanders, etcétera. Entonces, qué es lo que va a pasar si ganan los demócratas va a depender mucho de la primaria, de quién queda como candidato presidencial y quién gana la elección. Si es un candidato de centro, el resultado es uno; si es un candidato de izquierda, el resultado va a ser completamente otro. Y la verdad es que está abierto. Mi impresión es que este es el riesgo que uno tiene en la forma en la que funcionan las primarias en Estados Unidos, y lo vimos tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano: las primarias no son obligatorias, la gente que vota en las primarias es la gente que está muy motivada, muy energizada políticamente, y muchas veces esa gente tiene visiones ideológicas más extremas. Entonces, muchas veces los partidos eligen como candidato a alguien que después en la elección general no puede ganar. Ese es un riesgo que enfrentan, creo, los dos partidos en 2028: elegir un candidato que movilice a la parte más energizada de la base y terminar con candidatos medio raros a los que les va a costar ganar una elección general.

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Alberto, no quiero incomodarlo, usted dígame si no lo quiere responder, pero se nos está acabando el programa y quería pedirle una mirada sobre la economía argentina. La última vez que hablamos fue hace dos meses y han sucedido muchas cosas en el camino: la derrota de Trump, por un lado, y el triunfo de Lula en Brasil. ¿Usted tiene alguna diferencia respecto a lo que hablamos hace dos meses sobre el futuro inmediato de la economía argentina?

No, estoy de acuerdo en que el contexto internacional se ha complicado y creo que el contexto financiero doméstico también se ha complicado. Hemos visto una caída importante en el precio de los activos argentinos, tanto bonos como acciones. Para darle una idea: bonos de cuatro o cinco años en la Argentina hoy operan a diferenciales de tasas —lo que en el mercado se llama spread, o sea, el diferencial de la tasa de ese bono contra el bono de Estados Unidos— que son más altos que los diferenciales que vemos en bonos de madurez similar en Gabón, Pakistán o Ucrania, un país que está en guerra. O sea, la Argentina hoy opera a tasas muy, muy altas, y eso obviamente les complica el panorama financiero a inversores que estaban pensando comprometer capital en la Argentina. Ese tipo de tasas los preocupa, y a las agencias de calificación crediticia también les preocupa. Claramente el panorama financiero se ha complicado desde el momento en que hablamos. En ese momento se veía una situación mejor. Yo creo, Jorge, que le dije en ese momento que empezaban a verse algunas señales de mejora económica en el margen: los indicadores de préstamos bancarios, por ejemplo, empezaban a mostrar alguna indicación, al igual que los indicadores de actividad; inclusive un par de semanas después empezamos a tener ya algunos indicadores para el mes de octubre que dieron un poco mejor. Yo creo que la economía estaba empezando a pegar la vuelta. Habrá que ver si la situación financiera se normaliza. Hay algún componente de pánico ahí, creo, entre los inversores, y habrá que ver si el Gobierno, con o sin ayuda de actores internacionales, logra estabilizar la situación financiera. Porque la verdad es que esta es una situación que, creo yo, deberíamos ver dos o tres semanas antes de una elección, o por ahí después de las PASO si suceden, pero no un año antes de una elección.

Alberto, muchísimas gracias. Valoramos su predisposición de siempre. Le mandamos un fuerte abrazo desde el otro hemisferio y esperamos poder continuar esta conversación de aquí a poco. Muy gentil.

Por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme, Jorge. Un abrazo.

LP