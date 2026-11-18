Una noticia falsa volvió a poner a la actriz y conductora Florencia Peña en el centro de la escena digital. Este miércoles 18 de noviembre, una publicación en X (ex Twitter) instaló un rumor falso sobre su muerte y provocó una ola de comentarios y reacciones. La versión se difundió rápidamente entre muchos usuarios, pese a que no existía ninguna confirmación que respaldara esa información.

La repercusión también llegó hasta la propia actriz. Según capturas difundidas por el usuario que inició la publicación, Flor Peña se habría comunicado con él por mensaje privado para exigirle que eliminara el contenido. “Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta. ¿No te das cuenta de que perjudicás y dañás el trabajo de otra gente? Te doy cinco minutos, borralo ya”.

Flor Peña y la fake news que anunció al aire sobre el padre de Lionel Messi

Lionel Messi junto a su padre Jorge Messi

El anterior episodio que la puso en el centro de la conversación pública ocurrió el 18 de junio de 2026, durante una emisión de El show del verano, el ciclo que conducía en Luzu TV. En medio del Mundial 2026, la actriz anunció en vivo que Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, había fallecido. Sin embargo, la información era falsa y no contaba con una confirmación oficial.

La versión comenzó a circular luego de que Lionel Messi reveló ante los medios, después de un partido, que estaba atravesando un momento difícil en su vida personal. A partir de sus declaraciones, hubo en redes sociales rumores sobre el estado de salud de su padre, y la actriz cometió el error de decirlo al aire en el programa que estaba conduciendo. La familia del futbolista debió intervenir públicamente para aclarar que Jorge Messi atravesaba un problema de salud, que se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente. Además, expresó su malestar por la difusión de información privada sin verificar. Sin embargo, el episodio perdió tensión luego de que Florencia Peña se comunicara en privado con la madre de Lionel Messi.

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En declaraciones a la prensa, Flor Peña intentó aclarar lo sucedido durante el programa y explicó que había recibido la información a través de la producción. Más tarde, pidió disculpas públicamente y reconoció su responsabilidad por haber comunicado una noticia tan sensible sin contar con una confirmación. Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, también expresó su indignación y anunció una revisión interna de lo ocurrido. Las consecuencias llegaron ese mismo día: el canal informó que desvincularía a los responsables involucrados y que la conductora daría un paso al costado, y ella confirmó su salida y volvió a disculparse con la familia Messi.

La falsa noticia sobre la muerte de Flor Peña que se viralizó en X

Ibostero X | Crédito: Collage

Cinco meses después, el nombre de la actriz volvió a circular por un motivo completamente diferente. Durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre, comenzó a difundirse en X una publicación que afirmaba falsamente que Florencia Peña había muerto. El hashtag #MurioFlorPeña llegó a convertirse en tendencia y generó revuelo entre usuarios que tomaron el rumor como verdadero.

Uno de los elementos que alimentó la confusión fue una captura de Wikipedia alterada, en la que la biografía de la actriz aparecía modificada para sugerir que había fallecido. La imagen fue compartida por un usuario de la plataforma identificado como @ibosttero y luego replicada por otras cuentas. La publicación, que habría comenzado como una broma, terminó circulando fuera de su contexto original y alcanzó una difusión mucho mayor.

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En medio de la repercusión, el usuario publicó capturas de supuestos mensajes privados que habría recibido de Peña, en los que la actriz le exigía que eliminara el contenido y advertía que podía denunciar su cuenta. Sin embargo, no existe una confirmación independiente sobre la autenticidad de esas conversaciones. El propio usuario manifestó después que se retiraba de la difusión del tema.

De difundir una noticia falsa a convertirse en víctima de la desinformación

Florencia Peña

Debido al paralelismo entre ambos episodios, en redes sociales varios usuarios crearon memes y deslizaron especulaciones sobre la supuesta causa del fallecimiento. Mientras que el error al aire en junio le costó su lugar en la programación de Luzu TV, el rumor de este miércoles derivó en una fuerte repercusión digital y en un posterior reclamo atribuido a la actriz contra la cuenta que difundió el rumor, ya desmentido.

Por ahora, la actriz no confirmó públicamente una presentación judicial. Sin embargo, si decidiera avanzar, podría recurrir a las herramientas previstas en el Código Civil y Comercial nacional para reclamar el cese de la difusión y una eventual indemnización por los daños ocasionados a su honor, reputación o imagen. Los artículos 52 y 1770 contemplan la protección de esos derechos y la reparación del perjuicio. En el ámbito penal, la aplicación de las figuras de calumnias e injurias dependería de las características concretas de las publicaciones: la difusión de una noticia falsa sobre una muerte no constituye, por sí sola, un delito de ese tipo.

No es la primera vez que Peña queda expuesta a este tipo de situaciones. En diciembre de 2012, la difusión sin su consentimiento de un video íntimo grabado junto a su entonces marido, Mariano Otero, derivó en acciones judiciales y pedidos para frenar su circulación en internet. En 2019, además, debió desmentir una falsa declaración política que le atribuían sobre una supuesta mudanza a Chile si Mauricio Macri conseguía la reelección. La actriz también denunció las agresiones y los ataques que recibía en redes sociales por expresar sus posiciones políticas.

SC / JMV