Un golpe que prometía ser sencillo sale mal y arrastra a Lucia Caminos y Jason Duval a una conspiración criminal que se extiende por todo el estado ficticio de Leonida. Así empieza la historia de Grand Theft Auto VI, el videojuego con el que Rockstar Games regresa este jueves 19 de noviembre a Vice City, su versión de Miami. El estreno llega trece años después de GTA V y recupera la ciudad que dio nombre a una de las entregas más recordadas de la saga, publicada en 2002.

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La nueva entrega pone en el centro a una pareja que ya tenía problemas antes de que el plan se viniera abajo. En una reseña publicada en la víspera del estreno, Jason Sheehan, de NPR, cuenta que Lucia empieza la historia en prisión y que Jason, un veterano del Ejército, trabaja para narcotraficantes en los cayos. Los dos quieren dejar atrás esa vida y volver a criar juntos a Tomás, su hijo, que vive con la familia de ella.

Quiénes son Lucia y Jason, los protagonistas de GTA VI

La campaña permite jugar con los dos protagonistas y alternar entre ellos. Según Sheehan, la relación también cambia en función del tiempo que pasan juntos. Parte de ese vínculo se construye en conversaciones durante un viaje en auto o en gestos tan corrientes como preparar café. En esos momentos, los personajes hacen planes, discuten y se permiten imaginar cómo sería la vida que buscan.

GTA VI

Uno de los obstáculos que describe la reseña aparece cuando la pareja intenta abrir una cuenta bancaria y tropieza con su historial crediticio. Esa dificultad convive con misiones que ganan escala a medida que avanza el juego, desde asaltos a comercios hasta operaciones más complejas en Vice City. El contraste le da peso a la pregunta que atraviesa la campaña: cuánto están dispuestos a arriesgar para reunirse con su hijo.

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La familia de Lucia también tiene sus propias urgencias. Su madre, Mia Caminos, invierte sus ahorros en una propiedad deteriorada sin haberla visitado, con la esperanza de revenderla y salvar su negocio inmobiliario. La secuencia que relata Sheehan empieza con las dos intentando limpiar una pileta y cambia de tono cuando aparece un caimán. En pocos minutos, el juego pasa de la preocupación por una mala inversión al humor absurdo y la violencia que caracterizan a la serie.

Cómo es el mapa de GTA VI y qué se puede hacer en Leonida

Vice City concentra la acción urbana, pero la campaña empieza en los cayos de Leonida y permite recorrer zonas rurales, humedales y bosques hacia el norte. Entre los lugares que Rockstar mostró en su material oficial figuran Port Gellhorn, Ambrosia, Grassrivers y el parque nacional Mount Kalaga. El mundo abierto se inspira en Florida y se extiende más allá de las playas y las torres que identifican a la ciudad.

Fuera de las misiones, el jugador puede pescar, andar en bicicleta, participar en carreras callejeras o pilotear drones, según la reseña de NPR. También hay que atender tareas cotidianas como comer, dormir o cargar combustible. Sheehan señala que esas pausas marcan el ritmo de la campaña y dejan espacio para conocer a los protagonistas entre un golpe y el siguiente.

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El crítico también describe cambios en la respuesta policial. Las cámaras y los testigos pueden aportar información sobre el personaje o el vehículo involucrado, y las búsquedas más intensas pueden extenderse a zonas enteras del mapa. El nivel de búsqueda cambia tanto la escala del operativo como los recursos que usa la policía.

Qué dice la reseña de NPR sobre la duración y el ritmo

Sheehan calcula que la historia principal ronda las 60 horas. Entre los aspectos que destaca están los cambios de luz cuando se acerca una tormenta y las diferencias en el sonido de los neumáticos según la superficie. También encontró fallas ocasionales en los personajes secundarios y en el sistema de apuntado, y observó que el último tramo pierde ritmo cuando se acumulan las traiciones y las conexiones entre personajes.

GTA VI transforma Miami en Vice City antes de su estreno | Crédito: AFP

L sátira de Rockstar pasa esta vez por los influencers del bienestar, la política local y la industria musical. En la lectura de Sheehan, la campaña encuentra sus momentos más sólidos cuando esa mirada sobre el entorno vuelve a la historia de Lucia y Jason. La conspiración se expande por Leonida, mientras el objetivo de la pareja sigue siendo el mismo desde el comienzo.

Cuándo sale GTA VI, en qué consolas y cuánto cuesta

Rockstar Games fijó el estreno de GTA VI para el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Take-Two anunció un precio de US$79,99 para la edición estándar en Estados Unidos. La precarga está habilitada desde el 10 de noviembre para quienes compraron el juego por adelantado. La fecha anunciada corresponde a las consolas y la compañía todavía no comunicó un calendario para PC.

El estreno sucede a un juego que siguió vendiéndose durante más de una década. En su informe financiero de noviembre, Take-Two indicó que GTA V superó los 230 millones de unidades distribuidas en todo el mundo y que la demanda inicial de la preventa de GTA VI quedó por encima de las referencias históricas de la saga.

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