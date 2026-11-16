Millones de aficionados llevan más de una década esperando el último juego de la saga "Grand Theft Auto", conocido como GTA. Miami, la ciudad que inspiró a la ficticia Vice City, transformó las calles y murales de cara al lanzamiento del próximo 19 de noviembre.

El nombre de Vice City aparece en Miami Beach, en el estadio del Miami Heat, en los murales de Wynwood y hasta en los vasos de café, como parte de una campaña publicitaria.

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Afuera del sitio donde ocurre una violenta escena de la película Scarface, en Miami Beach, hay un auto clásico con la leyenda "Bienvenidos a Vice City". Un muñeco parecido a Tony Montana tiene un auto con el rosa neón de GTA VI. Incluso Miami Beach es Vice Beach y el equipo de básquet, el Miami Heat, juega como Vice City.

La apuesta para el estudio Rockstar Games, desarrollador del juego, es alta. El GTA V, antecesor de esta entrega, fue el segundo videojuego más vendido de la historia, con 230 millones de copias.

Pese a que Take Two Interactive, matriz de la empresa, no informó cifras de ventas de este juego, su CEO, Strauss Zelnick, señaló que los pedidos están alcanzando "niveles sin precedentes". La firma de investigación de mercados Sensor Tower estima que los pedidos anticipados ya superaron los 1.000 millones de dólares.

El nombre de Vice City aparece en Miami Beach, en el estadio del Miami Heat, en los murales de Wynwood y hasta en los vasos de café | Crédito: AFP

En redes sociales abundan videos de personas preparándose para el lanzamiento. Mientras un hombre limpia y lleva su PlayStation 5, otro se viste de gala como si fuera su casamiento y uno más canta un verso de "In the air tonight" de Phil Collins: "He esperado por este momento toda mi vida".

Para los jugadores locales es una oportunidad de recorrer una versión digital de la ciudad donde viven. Las playas, los rascacielos, los canales y los barrios de Vice City reproducen elementos reconocibles para cualquier habitante del sur de la Florida.

GTA VI transforma Miami en Vice City antes de su estreno | Crédito: AFP

Las autoridades del condado de Miami-Dade firmaron un plan por 3,9 millones de dólares con Rockstar Games para colocar publicidad en puntos como el estadio de Miami Heat o el aeropuerto.

Sin embargo, el plan generó algunas polémicas. La alguacil del condado, Rosie Cordero-Stutz, cuestionó el proyecto al mencionar que el juego está construido alrededor de "actividades criminales", una crítica constante a la saga.





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