Una empresa dará un día libre a sus 7000 empleados para que jueguen GTA VI

La empresa de electrónica Logitech ofrecerá a sus casi 7.000 empleados alrededor del mundo un día libre para que puedan probar el videojuego “Grand Theft Auto VI”, que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre. Con esta iniciativa, llamada Logi Game Day, los trabajadores fanáticos de la saga podrán disfrutar plenamente del nuevo lanzamiento.

Los empleados y pasantes no deberán tomarse el día en la misma fecha de estreno del juego necesariamente. Ellos tendrán tiempo hasta fines de 2027 para poder utilizarlo, siempre y cuando sea para probar el videojuego a estrenarse en la fecha estipulada.

Revolución en el gaming: llega GTA VI, el esperado videojuego más caro de la historia

De qué trata GTA VI: uno de los videojuegos más esperados del año

El “GTA VI” es la nueva entrega de la saga de videojuegos “Grand Theft Auto”, y una de las más esperadas debido a que su predecesora se estrenó en el año 2013, por lo que hace más de 10 años que no había un nuevo capítulo de esta historia. Por su parte, “GTA V” fue uno de los juegos más importantes de la década pasada, con más de 235 millones de copias vendidas a nivel mundial.

| Crédito: CeDoc

En esta nueva edición, la historia de “GTA VI” se centrará en Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja al estilo "Bonnie & Clyde" que intenta sobrevivir en Vice City, ciudad inspirada en Miami. Mientras intentan adentrarse en el mundo del crimen, ambos deberán aprender a confiar el uno del otro. El desarrollo de este juego costó entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, lo que lo convirtió en el más caro de crear.

Logi Game Day: por qué Logitech otorga el día de juego

Según un estudio realizado por la compañía de electrónica, se mostró una fuerte conexión entre los videojuegos y la mejora del rendimiento profesional. El 81% de los jugadores afirmó que estos aumentan la confianza en sí mismos, reduce la ansiedad y esta correlacionado con un mejor desempeño laboral diario.

Asimismo, otra investigación reveló que el 98,8% de los responsables de las empresas de tecnología aseguraron que las habilidades en videojuegos también se pueden desarrollar como capacidades laborales. Entre ellas se encuentran el pensamiento estratégico, la resolución de problemas complejos y el desempeño bajo presión.

JSM