La temporada teatral 2026 en la Ciudad de Buenos Aires está finalizando con un empate técnico en cuanto a la asistencia de público en el circuito industrial, en relación con los años 2024 y 2025.

El resultado puede interpretarse como un gran mérito, teniendo en cuenta que otras actividades comerciales y de servicios disminuyeron su demanda.

Sin embargo, hay una salvedad muy importante: la falta de ficción en la televisión abierta y gratuita trajo aparejado un corrimiento de sus más encumbrados y convocantes protagonistas hacia los escenarios, todos juntos en una misma temporada. Cuesta mucho recordar tantos nombres propios de gran poder de convocatoria haciendo teatro al unísono.

Aquí quiero hacer dos aclaraciones importantes.

La primera: teatro va a haber siempre. El teatro es la ficción más antigua de la humanidad. Cuando no existía nada, había teatro.

De lo que estoy hablando puntualmente es de un sector de nuestra actividad: el teatro industrial, que corre por cuerdas separadas del teatro independiente y del teatro público.

El teatro de los grandes edificios. Aquel para el cual hubo que crear, en 1959, una ley que impidiera su demolición, porque antes de la aparición de los grandes nombres propios de la televisión gratuita estaba ocurriendo exactamente lo que podría volver a ocurrir ahora, ante este nuevo cambio de paradigma.

La segunda aclaración tiene que ver con lo personal.

No estoy hablando por mí. Voy a cumplir 70 años y, en lo personal, con lo que hay, yo llego.

Estoy pensando en las generaciones futuras.

Esa bonanza de la actualidad tiene otra mirada. El hecho de que la cantidad de público se mantenga prácticamente intacta durante tres años, sin haber disminuido, nos permite establecer una analogía con la macro y la microeconomía, en este caso trasladada a la boletería teatral.

Resulta que, en 2026, según los registros de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), entre espectáculos de temporada y títulos de pocas funciones, se presentaron más de 500 obras, considerando todas las salas del circuito industrial bajo la órbita de esa entidad. Esto, obviamente, sin contabilizar el teatro público ni el independiente.

De esos más de 500 espectáculos, apenas diez concentraron el 54% de la audiencia.

Este dato resulta importantísimo, porque si les ponemos un micrófono a los responsables de esos diez espectáculos, seguramente hablarán de un movimiento teatral pujante.

Sin embargo, si trasladamos ese mismo micrófono a la gran masa que representaría la microeconomía teatral, nos encontraremos con voces totalmente disidentes, porque allí aparecen las dificultades y hasta las pérdidas económicas de la profesión.

Doy un ejemplo personal.

Si me ponen un micrófono en la puerta del Gran Rex, donde desde hace cuatro años venimos realizando coproducciones de espectáculos de una convocatoria impresionante les voy a ofrecer una mirada macro espectacular.

Pero si me ponen ese mismo micrófono en la puerta de alguno de los otros espectáculos que tengo, varios de ellos pertenecientes al segundo grupo, les voy a dar una mirada totalmente distinta.

Y las dos son verdades.

Porque aquí no se trata, como digo siempre, de mirar una foto. Se trata de mirar la película completa.

Siempre elegí mirar la profesión como un conjunto. Siempre preferí que hubiera más comensales sentados a la mesa teatral.

Eso no me impide disfrutar del éxito cuando me toca, pero es una mirada que tiene más que ver con la trayectoria y el futuro que con lo puntual de un momento.

Se viene 2027

Ojalá podamos mantener los niveles de audiencia de 2026. Pero avizoro que, incluso si el país experimentara mejoras económicas, no me sorprendería que eso no se viera reflejado en el teatro.

Y no porque la economía no pudiera estar mejor, sino porque la coincidencia de tantas grandes figuras estrenando en un mismo año hará que su ausencia se sienta en la temporada siguiente, ante la falta de una renovación equivalente.

*Productor teatral