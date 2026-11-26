Un análisis de David Álvarez, publicado por la Fundación Luca de Tena, en España, sobre diez de los principales proyectos de podcasting en ese país y su actividad en cinco redes sociales entre enero y noviembre de 2026, revela una transformación en la distribución de contenidos.

YouTube concentra la mayor cantidad de publicaciones, pero Instagram y TikTok generan casi cuatro de cada diez interacciones cada una. Los formatos verticales representan el 83% de las piezas y producen el 91% de las interacciones.

El universo del podcasting atraviesa una transformación que va mucho más allá de la aparición de nuevos conductores, programas o plataformas. La competencia ya no se juega exclusivamente en la duración de una entrevista, la calidad de una conversación o la cantidad de espectadores que puede reunir un episodio completo.

Una parte cada vez más importante de la batalla por la audiencia se desarrolla en los fragmentos, los recortes, los videos verticales y la capacidad de multiplicar un mismo contenido en distintas redes sociales.

Un relevamiento que analiza la actividad de diez proyectos de podcasting en cinco plataformas —YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X— durante el período comprendido entre enero y noviembre de 2026 permite observar con claridad ese fenómeno. El estudio contabiliza 23.587 publicaciones con formato conocido y muestra una diferencia significativa entre el esfuerzo de producción que se realiza en cada red y la respuesta que finalmente obtiene el contenido.

No es el streaming, es el recorte

La primera conclusión es contundente: publicar más no garantiza conseguir más interacciones. YouTube concentra el mayor volumen de publicaciones, pero Instagram y TikTok son las plataformas que generan la mayor respuesta del público. Al mismo tiempo, tres proyectos reúnen casi tres cuartas partes de las visualizaciones de video de todo el grupo.

La fotografía también permite identificar un cambio en la manera de distribuir los contenidos. El video vertical dejó de ser un complemento promocional de los programas para convertirse en el principal vehículo de circulación de sus ideas, entrevistas y momentos destacados.

El video vertical ya es el protagonista

​De las 23.587 piezas cuyo formato pudo identificarse, el 83% corresponde a videos verticales, es decir, publicaciones destinadas a reels, TikTok o YouTube Shorts. Pero el dato más significativo aparece cuando se mide la respuesta: esos contenidos generan el 91% de las interacciones.

La diferencia entre ambos porcentajes permite dimensionar el peso que adquirió este formato. Aunque representan poco más de ocho de cada diez publicaciones, los videos verticales concentran más de nueve de cada diez reacciones, comentarios y compartidos.

No se trata, además, de una tendencia circunstancial. La participación del formato vertical se mantiene relativamente estable durante todo el período analizado, con valores mensuales que oscilan entre el 81% y el 85%.

Esto indica que los productores de contenidos encontraron en el video breve una herramienta central para distribuir sus materiales y ampliar su llegada. El episodio completo sigue siendo una pieza importante para construir identidad, desarrollar una conversación y fidelizar a una audiencia, pero los fragmentos permiten multiplicar las oportunidades de contacto con nuevos espectadores.

Una entrevista de dos horas puede convertirse en decenas de publicaciones independientes. Una definición polémica, una anécdota o una respuesta inesperada pueden tener una circulación propia, incluso entre personas que nunca vieron el programa original.

La lógica de consumo también es diferente. Mientras el episodio largo requiere tiempo y una decisión consciente del usuario, el video vertical se incorpora al desplazamiento cotidiano por las redes. El contenido aparece, captura la atención durante algunos segundos y compite con miles de publicaciones de otros creadores.

En ese escenario, el desafío ya no consiste solamente en producir una buena entrevista. También hay que identificar qué momentos pueden funcionar por separado, editarlos y distribuirlos con criterios propios para cada plataforma.

YouTube produce más, pero Instagram y TikTok consiguen mayor respuesta

​La comparación entre publicaciones e interacciones por plataforma revela uno de los desequilibrios más importantes del relevamiento.

YouTube concentra el 33% de las publicaciones de los diez proyectos, pero representa apenas el 11% de las interacciones. En otras palabras, recibe una parte importante del esfuerzo de producción, aunque su participación en las reacciones, comentarios y compartidos es considerablemente menor.

La situación es diferente en Instagram y TikTok. La primera concentra el 22% de las piezas y consigue aproximadamente el 38% de las interacciones. TikTok presenta una relación prácticamente idéntica: reúne el 20% de las publicaciones y genera cerca del 38% de la respuesta.

La comparación muestra que ambas plataformas tienen una capacidad de interacción muy superior a su participación en el volumen de publicaciones.

No significa necesariamente que YouTube haya perdido relevancia. De hecho, sigue siendo una plataforma central para el consumo de episodios completos y para acumular visualizaciones. Pero el comportamiento de las audiencias es diferente según el formato y el espacio en el que se distribuye el contenido.

Instagram y TikTok parecen funcionar como grandes motores de circulación y conversación. Allí los fragmentos encuentran una audiencia que puede reaccionar, comentar, compartir y descubrir a los protagonistas sin necesidad de conocer previamente el programa.

YouTube, en cambio, mantiene una función más amplia: aloja los episodios, organiza los canales y permite combinar el consumo de videos largos con los Shorts.

La diferencia obliga a revisar una idea bastante extendida en la industria: que la cantidad de publicaciones o la actividad de un canal son indicadores suficientes para medir su éxito. El relevamiento demuestra que la relación entre producción y respuesta es mucho más compleja.

Tres nombres concentran casi tres cuartas partes del alcance

​La concentración de las visualizaciones es otro de los datos que sobresalen del análisis.

Carlos Roca, con aproximadamente 1.470 millones de visualizaciones de video, Worldcast, con unos 950 millones, y Jordi Wild, con alrededor de 910 millones, reúnen en conjunto el 73% del alcance total del grupo.

La distancia respecto del resto permite observar que el universo de los grandes podcasters no presenta una distribución equilibrada. Aunque se analizan diez proyectos, una parte sustancial de las visualizaciones se concentra en apenas tres nombres.

El dato también permite distinguir entre volumen de producción y capacidad de llegada.

Tengo un Plan es el proyecto que más publicaciones realizó durante el período: 5.959 piezas. Sin embargo, ocupa el quinto lugar en visualizaciones. Es decir, lidera en cantidad de contenidos, pero no consigue trasladar ese esfuerzo al mismo nivel de alcance.

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La comparación es importante porque cuestiona otra de las métricas que suelen utilizarse para evaluar el desempeño de los creadores: la frecuencia de publicación.

Publicar mucho puede contribuir a mantener la presencia en las plataformas y multiplicar las posibilidades de que un contenido tenga repercusión. Pero no garantiza que cada pieza consiga una audiencia significativa ni que el conjunto alcance los niveles de los proyectos más consolidados.

En un mercado cada vez más competitivo, la capacidad de construir una comunidad, generar interés y conseguir que los usuarios regresen parece tener un peso tan importante como la cantidad de materiales que se ponen en circulación.

Dos estrategias para distribuir un mismo contenido

El análisis también permite identificar dos modelos diferentes de producción y distribución.

Worldcast, Vidas Contadas y Roca Project desarrollan una estrategia que multiplica las publicaciones verticales a partir de cada video horizontal de YouTube. En sus casos, la relación entre ambas modalidades es muy elevada: por cada video horizontal se publican decenas de piezas verticales.

The Wild Project y El Director, en cambio, presentan una relación cercana a 1,5 publicaciones verticales por cada video horizontal. Su modelo conserva un peso mucho mayor del contenido largo y no apuesta con la misma intensidad por la fragmentación.

No se trata necesariamente de estrategias contrapuestas en términos de calidad, sino de distintas maneras de organizar la distribución.

El primer modelo busca extender la vida útil de cada episodio y multiplicar sus posibilidades de circulación. Una conversación puede generar numerosos recortes, cada uno con una idea o un momento particular, destinados a públicos que quizás nunca llegarían al contenido completo.

El segundo conserva una mayor centralidad del episodio tradicional, con una estrategia de distribución menos dependiente de la multiplicación de fragmentos.

La diferencia tiene consecuencias en la organización de los equipos. La producción de videos cortos requiere seleccionar momentos, editar, subtitular, adaptar encuadres y desarrollar criterios para que cada pieza funcione de manera autónoma.

Ya no alcanza con grabar una conversación y subirla a YouTube. La distribución se convierte en una tarea editorial propia, que necesita planificación y recursos.

Los Shorts ya representan casi la mitad de las visualizaciones de YouTube

Dentro de YouTube también se observa un cambio importante. Los Shorts ya representan el 44% de las visualizaciones de video de los canales analizados.

Sin embargo, el dato requiere una lectura complementaria. La mediana de visualizaciones de una pieza horizontal alcanza las 37.000, mientras que en los Shorts se ubica en 15.500.

Esto significa que, aunque los videos cortos representan una porción muy importante del consumo total, cada pieza individual consigue habitualmente menos visualizaciones que un video horizontal.

La diferencia entre ambos formatos muestra que el volumen agregado puede resultar engañoso si no se analiza también el rendimiento de cada publicación.

Un canal puede acumular una gran cantidad de visualizaciones gracias a la multiplicación de Shorts, aunque sus episodios completos continúen siendo los contenidos con mayor capacidad de convocatoria individual.

Las diferencias entre proyectos también son notables. En El Sentido de la Birra, los Shorts llegan a representar el 78% de las visualizaciones. En cambio, en Tengo un Plan y El Director rondan apenas el 16%.

Cada proyecto parece haber encontrado un equilibrio diferente entre el consumo de episodios completos y la circulación de fragmentos.

La conclusión es que los Shorts ya no pueden considerarse una herramienta secundaria dentro de YouTube. Pero tampoco reemplazan automáticamente al contenido largo. Ambos formatos cumplen funciones distintas y pueden complementarse.

Cuentas personales: otra herramienta de alcance

​Otro aspecto interesante aparece cuando se comparan las cuentas personales de los conductores con los perfiles de sus propios proyectos.

En Instagram, la cuenta personal de Carlos Roca consigue tantas interacciones como la de Roca Project, aunque publica menos de un tercio de las piezas.

El caso de Jordi Wild es todavía más llamativo: con apenas 24 publicaciones, su cuenta personal alcanza los 6,5 millones de interacciones.

Los datos muestran el peso que puede adquirir la figura individual dentro de un proyecto de contenidos. La audiencia no necesariamente sigue solamente a un programa o a una marca. También establece vínculos con sus conductores, sus opiniones, su personalidad y su presencia fuera del espacio original de emisión.

En ese sentido, las cuentas personales pueden funcionar como amplificadores de los proyectos. La comunidad construida alrededor de una figura pública permite distribuir contenidos con una capacidad de respuesta que no siempre consigue la cuenta institucional.

Es una diferencia que también tiene consecuencias comerciales y estratégicas. Para los proyectos de podcasting, el capital de audiencia no está necesariamente concentrado en una sola cuenta. Puede estar distribuido entre el canal, el programa, sus conductores y los integrantes del equipo.

La cantidad ya no alcanza para medir el éxito

El relevamiento deja una conclusión que atraviesa todos los indicadores: en el universo del podcasting, la cantidad de publicaciones no es sinónimo de impacto.

YouTube concentra el mayor esfuerzo de distribución, pero Instagram y TikTok generan una respuesta proporcionalmente mucho mayor. Los videos verticales dominan el volumen de producción y las interacciones. Tres proyectos concentran el 73% de las visualizaciones, mientras que el que más publica ocupa el quinto lugar en alcance.

También queda claro que no existe un único modelo de producción. Algunos proyectos apuestan por multiplicar los fragmentos de cada episodio y otros mantienen una estrategia más concentrada en el contenido largo.

La industria está aprendiendo a convivir con dos productos diferentes: el programa completo, que construye identidad y profundidad, y el fragmento, que puede convertirse en la principal puerta de entrada para nuevas audiencias.

La pregunta para los productores ya no es solamente cuántos episodios pueden realizar o cuántas piezas pueden publicar por día. Es dónde conviene distribuirlas, qué formatos generan mayor respuesta y cómo convertir una visualización ocasional en una audiencia que vuelva.

En definitiva, el negocio del podcasting ya no se mide exclusivamente por lo que ocurre durante la grabación ni por las visualizaciones del episodio completo. Una parte decisiva de su alcance se construye después, cuando ese contenido se transforma, se fragmenta y comienza a circular por las redes.

Y los números muestran que, en esa nueva competencia, trabajar más no siempre significa llegar más lejos.

*Los datos surgen del relevamiento realizado por David Álvarez y publicado por la Fundación Luca de Tena, que analiza la actividad de diez podcasters en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X durante el período enero-noviembre de 2026.