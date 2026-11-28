Al margen de los intentos del gobierno de Javier Milei por destacar algunos detalles que relativizen la dura derrota sufrida por la Argentina en el Tribunal del Mar ante el Reino Unido, en una votación que se resolvió 18 a 3, una vez conocido el fallo empiezan a mirarse con atención los detalles de esa decisión del Tribunal en Hamburgo, y allí destacan los dos votos contra Argentina de la jueza María Teresa Infante Caffi, de Chile, y el juez George Rodrigo Bandeira Galindo, representante de Brasil.

El voto de Chile, el de la jueza Infante Caffi, puede explicarse desde el punto de vista que el país trasandino es un aliado de vieja data de los kelpers, incluso si se obvia el detalle de las colaboración que en tiempos de guerra prestaron los militares de Pinochet al ejército británico, la circunstancia actual de que la naviera chilena Easter Island Naviera esté alistando un servicio habitual de carga a Malvinas desde Punta Arenas no hace sino ratficar una clara cercanía comercial.

Ese viaje desde Punta Arenas, que se supone partirá el 17 de diciembre, ha generado roces diplomáticos, y pese a que ahora en Chile el poder es de derecha, con José Antonio Kast, resulta clara la postura institucional de Chile como habitualmente cercana al lado británico en el tema Malvinas.

El caso del juez nombrado por Lula

Ahora, el voto contrario de Brasil, a través del juez George Rodrigo Bandeira Galindo, nominado este año por el presidente Lula da Silva al Tribunal del Mar, apunta más a explicarse como una posible derivación de la crisis en la relación con el vecino país, ya que desde los insultos de Javier Milei en campaña apoyando a Flávio Bolsonaro, se han ido sumando choques, al punto que el gigante vecinal ratificó días pasados que mantendrá con la Argentina una representación a nivel de encargados de negocios.

De hecho hay versiones de que Brasilia no invitaría a Milei a la jura del cuarto período en el poder de Lula, que comenzará el 5 de enero y a la que podría llegar incluso el mandatario norteamericano Donald Trump.

Lo llamativo, en este caso es el detalle de que Brasil, en las decenas o centenares de votaciones que se han hecho en Naciones Unidas por el reclamo argentino de Malvinas, siempre ha sido un aliado histórico de la posición argentina. Pero esta vez, a través del juez Bandera Galindo, la mano se levantó para apoyar la posición de rechazo a las demandas de la Argentina, que reclamaba al Reino Unido que no avance cn la explotación petrolera en las islas.

Los 18 votos contra la Argentina

Los 18 votos que le dieron una sonora derrota a la Argentina en el Tribunal Internacional del Mar fueron los del presidente de Tribunal, Vaughan Lowe (Reino Unido — Juez ad hoc), además de María Teresa Infante Caffi (Chile), George Rodrigo Bandeira Galindo (Brasil), David Joseph Attard (Malta),Markiyan Z. Kulyk (Ucrania), Liesbeth Lijnzaad (Países Bajos), Jielong Duan (China), Kathy-Ann Brown (Jamaica), Ida Caracciolo (Italia), Roman Kolodkin (Rusia), Thembile Elphus Joyini (Sudáfrica), Zha Hyoung Rhee (Corea del Sur), Osman Keh Kamara (Sierra Leona), Konrad Jan Marciniak (Polonia), Slim Laghmani (Túnez),Sylvia Ama Adusu (Ghana) y Nguyen Thi Lan Anh (Vietnam)

HB