El Gobierno argentino rechazó las actividades de la princesa Ana de Reino Unido en las Islas Malvinas y las tildó de "provocación", en medio del juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, por la explotación ilegal de hidrocarburos en el territorio.

Islas Malvinas | Crédito: Cedoc Perfil

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de X, la cartera diplomática advirtió que “la República Argentina rechaza enérgicamente la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, la cual constituye una provocación inaceptable”, enmarcando la gira de la integrante de la familia real británica dentro de los actos unilaterales que buscan consolidar la presencia extranjera en el Atlántico Sur.

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A lo largo del pronunciamiento, el Palacio San Martín ratificó el mandato constitucional y los derechos históricos del país sobre el archipiélago al remarcar que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional y se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido”. Asimismo, el texto cuestionó las actividades desarrolladas por la funcionaria británica durante su estadía en el territorio en disputa, señalando que este tipo de despliegues oficiales profundizan la controversia bilateral.

Finalmente, la Cancillería argentina instó una vez más a Londres a cumplir con los mandatos de las Naciones Unidas y de los distintos foros internacionales para retomar la vía diplomática. En ese sentido, el comunicado subrayó que “el diferendo de soberanía debe ser resuelto mediante negociaciones bilaterales pacíficas”, al tiempo que sentenció que “la persistencia en actos de presencia oficial británica en el archipiélago sólo se aparta de los llamamientos de la comunidad internacional” y desconoce la obligación de encontrar una solución definitiva al conflicto.

La agenda oficial de la princesa Ana y el reclamo de Argentina en Hamburgo

La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el pasado lunes 9 de noviembre, acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. Según la agenda difundida por el Palacio de Buckingham, el viaje se extiende hasta el 20 de noviembre e incluye una segunda etapa en las Georgias del Sur. Desde Londres explicaron que la gira se enmarca en su rol de patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación del patrimonio y el ambiente de ese archipiélago.

Princesa Ana

El cronograma previsto en Malvinas incluye reuniones con integrantes de la comunidad local, una visita al faro de Cabo Pembroke y a las instalaciones de Tussac House, y la inauguración del nuevo Complejo Deportivo Nacional. En las Georgias del Sur, la princesa se reunirá con personal del British Antarctic Survey y del gobierno del territorio, y rendirá homenaje al explorador Ernest Shackleton. Además, el viaje coincidió con el inicio de las audiencias en Hamburgo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde la Argentina reclama frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona.

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En el cierre del comunicado, la Cancillería argentina volvió a llamar al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y de otras resoluciones de la Asamblea General de la ONU y de su Comité Especial de Descolonización. “Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina”, sentenció el Gobierno. No es la primera vez que una visita de la princesa Ana a las islas genera una reacción oficial: ya había estado en 2022, en una gira vinculada con los 40 años de la guerra de 1982, y en aquel momento el Ejecutivo nacional también la calificó de acto colonial.

El pronunciamiento de la Cancillería se suma a la reacción en el plano político interno. Este martes se conoció que el Partido Justicialista presentó en el Senado bonaerense un proyecto para declarar “persona no grata” a la princesa Ana en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, además de ratificar la soberanía argentina sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.

Cómo sigue el proceso judicial en el Tribunal

El proceso en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, ya concluyó su etapa de audiencias orales y se encuentra actualmente en instancia de deliberación, con fecha confirmada para el dictado del fallo: los jueces darán a conocer su resolución el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, a las 12:00 de Alemania (8:00 hora argentina).

Audiencias por Malvinas en el Tribunal del MAr | Crédito: Captura

Las exposiciones de ambas delegaciones finalizaron el 11 de noviembre, tras dos jornadas de fuertes cruces jurídicos. Por el lado argentino, la presentación fue encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, junto a funcionarios de la Procuración del Tesoro y de la Secretaría Legal y Técnica. En sus alegatos, la delegación nacional advirtió que frenar la explotación petrolera “es ahora o nunca”, argumentando que el petróleo “una vez extraído, no puede ser devuelto” y que el inicio de las perforaciones del proyecto Sea Lion, previsto para enero de 2027 con la plataforma semisumergible Noble Endeavour, consumaría un daño irreversible sobre recursos no renovables en una zona en disputa.

En concreto, la Argentina solicitó al tribunal cuatro medidas provisionales vinculantes (amparadas en el artículo 290 de la CONVEMAR) mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo que analizará la cuestión de fondo:

1.Que el Reino Unido suspenda toda nueva perforación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la Cuenca Norte de Malvinas. 2.Que se abstenga de utilizar la información recolectada durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos. 3.Que cese de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales de la Argentina en el Atlántico Sur. 4.Que no otorgue nuevas licencias ni autorizaciones de explotación sobre la plataforma continental en litigio.

Por su parte, la delegación británica, integrada por su asesora jurídica principal Ellie Reeves y representantes de la Asamblea Legislativa de las islas, pidió rechazar íntegramente el reclamo. Londres cuestionó la competencia del tribunal para intervenir, invocó el supuesto derecho a la “autodeterminación” de los habitantes del archipiélago, sostuvo que una suspensión provocaría “pérdidas devastadoras” en las inversiones y aseguró que los trabajos extractivos recién comenzarían en 2028.

De este modo, la resolución del 28 de noviembre será de cumplimiento obligatorio para ambos Estados: el tribunal deberá definir si congela las operaciones hidrocarburíferas británicas antes de enero de 2027, si concede una cautelar parcial o si desestima el pedido argentino mientras avanza el arbitraje principal.