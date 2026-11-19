Altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos, informaron ante el Congreso que no hallaron pruebas de que la serie de interrupciones tecnológicas que afectaron a aerolíneas, bancos, servicios de Microsoft y sistemas de comunicaciones oficiales hayan sido causadas por ciberataques maliciosos.

EE.UU. descartó la posibilidad de un ciberataque

Durante una audiencia celebrada este miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, las autoridades descartaron un vínculo entre los distintos episodios, frente a las inquietudes de los legisladores por las fallas en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y las sospechas de posibles ofensivas iraníes.

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"Se trata de interrupciones del servicio aisladas, asociadas a tareas de mantenimiento y cambios técnicos. No son un ataque coordinado ni patrocinado por el Estado", afirmó el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien precisó que la evaluación surgió tras revisar los incidentes junto a agencias gubernamentales y expertos en ciberseguridad del sector privado. En la misma sintonía, el subdirector del FBI, Christopher Raia, remarcó que los especialistas de la agencia analizaron los hechos desde el inicio y concluyó: "Hasta el momento, no existe ningún indicio de actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de esos incidentes", aunque aclaró que continuarán trabajando con socios privados "por precaución".

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que está "98% seguro" de que los apagones no responden a acciones de adversarios extranjeros y señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó contacto con empresas privadas para monitorear los cortes. "No hemos visto nada que indique que estén relacionados", aseguró Mullin ante los congresistas, si bien admitió que "en absoluto" había visto una seguidilla de fallas de esta magnitud en tan poco tiempo.

Donald Trump

La comparecencia se produjo en medio de una fuerte preocupación pública tras los cortes simultáneos en entidades financieras, servicios de Microsoft, la red interna de la NSA y, fundamentalmente, la paralización de operaciones aéreas a nivel nacional que duró varias horas el pasado viernes y generó caos en los aeropuertos durante todo el fin de semana, en lo que representó el segundo freno aéreo de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Respecto del colapso aeronáutico, las autoridades explicaron que el origen fue un desperfecto técnico durante una actualización de infraestructura. Según detallaron, la empresa contratista de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), L3Harris Technologies, realizaba tareas de mantenimiento en una instalación remota para reemplazar antiguas líneas de cobre por fibra óptica, pero al cambiar un enrutador el equipo comenzó a saturar a otros dispositivos y terminó sobrecargando todo el sistema.

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Durante la audiencia en el Congreso, el representante demócrata por Nueva York Dan Goldman cuestionó las explicaciones sobre la reciente caída de los sistemas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) e insistió en precisar si el episodio obedeció a fallas internas. "Su testimonio de hoy indica que los problemas tecnológicos a los que se enfrentó la NSA el lunes se debieron a actualizaciones internas de software y tecnología", planteó el legislador, quien luego presionó por una respuesta categórica: "Es una cuestión bastante binaria. O es externo o es interno, ¿verdad?".

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Frente a los planteos, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, reiteró que no existen evidencias de intrusión extranjera y explicó que las tareas de mantenimiento rutinario, como parches de software, actualizaciones y recambio de hardware, suelen exigir la desconexión y el reinicio de los equipos. "No tenemos indicios de que provengan de agentes externos que representen una amenaza", sostuvo el funcionario, aunque advirtió por separado que los avances en la capacidad de procesamiento y las nuevas aplicaciones están exigiendo al límite a los sistemas gubernamentales más antiguos: "La velocidad de procesamiento y el nivel de capacidad de las aplicaciones que utilizan ese procesamiento están aumentando sustancialmente".

En otro tramo del encuentro, los legisladores manifestaron su alarma por los informes que advierten sobre presuntos planes de agentes vinculados a Irán para atacar a altos funcionarios de la administración Trump mediante un arma radiológica, conocida como "bomba sucia", o armas químicas. En ese marco, el representante republicano por Mississippi Michael Guest consultó directamente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sobre el riesgo de que operen células durmientes en suelo estadounidense: "¿Nos preocupa la posibilidad de que existan células durmientes?", preguntó el congresista, a lo que Mullin respondió: "¿Es preocupante? Por supuesto. ¿Lo combatimos y lo erradicamos a diario? Sin duda".

Mullin aseguró que el DHS trabaja de forma coordinada con las agencias de inteligencia y el Departamento de Justicia para detectar y neutralizar amenazas, mientras que Clayton alertó sobre el impacto de la radicalización en línea impulsada por redes extremistas extranjeras sobre residentes en Estados Unidos. "Eso no es teórico; es real. Lo vimos en Nueva York. Lo hemos visto en otros casos", enfatizó. Por su parte, el subdirector del FBI, Christopher Raia, aclaró que la detección de reportes de inteligencia sobre posibles complots no implica necesariamente que los atacantes tengan la capacidad operativa para concretarlos, aunque confirmó que la agencia modernizó su centro de operaciones contra amenazas iraníes. Pese a la inquietud en el recinto, los funcionarios evitaron confirmar públicamente que existan células durmientes preparando atentados o planes en marcha para fabricar armas químicas o radiológicas dentro del país.