El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le restó importancia a la serie de fallas tecnológicas que afectaron al país en los últimos días. “Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así”, respondió en Manila cuando le preguntaron si le preocupaba la situación. Consultado sobre si podría haber nuevas interrupciones, fue tajante: “No, en absoluto. La gente está a salvo”.

Los problemas empezaron el viernes, cuando una falla durante un trabajo de rutina en una instalación de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la mayor paralización aérea del país en 25 años. Después, un problema técnico en JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, dificultó las operaciones online de miles de clientes. A eso se sumaron una caída global de los servicios de Microsoft y una “interrupción generalizada del sistema” de United Airlines, que frenó sus despegues durante unos 90 minutos. Según el Gobierno, no hay indicios de que se trate de un ciberataque.

La paralización de los vuelos

La falla del viernes ocurrió mientras se cambiaba una vieja línea de comunicaciones de cobre por una de fibra óptica en una instalación de radio de la FAA en El Dorado, Arkansas. La suspensión de los vuelos duró cerca de cuatro horas y media y obligó a las aerolíneas a cancelar más de 18.000 vuelos en tres días. Fue la interrupción más larga desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La caída de los sistemas de United Airlines aumentó la preocupación de cara al fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, la semana próxima, uno de los momentos del año con más viajes en Estados Unidos.

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El problema en los bancos

El lunes por la noche, JPMorgan Chase, que tiene más de 86 millones de clientes y unas 5.000 sucursales, informó que solucionó el “problema técnico” que demoró el procesamiento de las transacciones. El banco descartó un ataque informático y explicó que otras entidades se vieron afectadas solo cuando participaban de una operación con Chase. Ese día también se reportaron fallas en Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo, Truist y la plataforma de pagos Zelle.

Trump contó este martes que habló con algunos bancos, sin aclarar cuáles, sobre la falla de Chase. “Todo va a estar perfectamente bajo control”, aseguró.

Qué dijo el Gobierno

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, buscó llevar tranquilidad y afirmó que “el territorio nacional y el sistema bancario están seguros”. Según explicó, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras no encontró pruebas de que las fallas tengan un origen malicioso ni de que estén conectadas entre sí.

“Nada es 100% seguro, pero puedo afirmar con un 98% de certeza que esto no es un ciberataque. Son fallas individuales y no relacionadas entre sí”, sostuvo. Según Mullin, los problemas en Microsoft, Chase y United Airlines tuvieron que ver con la instalación de tecnología nueva sobre sistemas informáticos viejos. “Simplemente parece abrumar un poco el sistema”, explicó.

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El funcionario también contó la explicación que le dio una persona “muy inteligente” de la industria tecnológica, cuyo nombre no reveló, aunque aclaró que no era Elon Musk. Según ese relato, los sistemas viejos no están preparados para funcionar a la velocidad de los nuevos programas de inteligencia artificial, que Trump rebautizó como “SI”, por superinteligencia. “Cuando cambias una cosa en una casa, todo lo demás empieza a cambiar. Es como un efecto dominó”, describió Mullin.

Por su parte, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Microsoft, explicó que un “defecto latente provocó que los servidores se saturaran y dejaran de responder bajo ciertas condiciones de carga”.

Qué dicen los expertos

Para los especialistas, que tantas fallas ocurran al mismo tiempo en aeropuertos, aerolíneas, bancos y plataformas digitales puede dar la impresión de una crisis tecnológica conectada, aunque los informes oficiales lo descartan. El experto en ciberseguridad Ian Marlow explicó que estas interrupciones pueden deberse a actualizaciones de software, errores de configuración o problemas en los servidores, sin que haya necesariamente un ataque detrás.

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Otros especialistas son más críticos. Stuart Madnick, profesor de ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), sostuvo que los episodios muestran la necesidad de mejorar la seguridad y la capacidad de recuperación. “En primer lugar, estos sucesos no deberían producirse. Y, en segundo lugar, si llegan a ocurrir, la recuperación debería ser rápida, no debería llevar horas ni días”, planteó. Y agregó: “Va más allá de lo que yo consideraría una simple coincidencia lógica”.

Steve Rubinow, profesor del Illinois Institute of Technology, cuestionó si las autoridades previeron bien los riesgos de la modernización de la red de la FAA, y advirtió que incluso un riesgo poco probable debe tenerse en cuenta si puede afectar a todo el sistema. Sumeet Chabria, exdirector de tecnología y operaciones globales de Bank of America, lo resumió con una imagen: “La modernización a gran escala requiere una gestión hábil. En ocasiones, la he descripto como reparar el avión mientras está en pleno vuelo. La semana pasada, eso dejó de ser una metáfora”.

Los episodios dejaron abierta una pregunta para Estados Unidos: si su infraestructura crítica está preparada para resistir una falla tecnológica de gran escala.