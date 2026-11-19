Anthropic recaudaría aproximadamente 79.400 millones de dólares en su debut en bolsa este jueves, marcando un récord por encima de SpaceX.

Según la AFP, la empresa creadora del chatbot Claude podría recaudar hasta 91.600 millones de dólares si los bancos ejercen su opción de colocar acciones adicionales

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, consiguió más de 75.000 millones en junio, y luego llegó a 86.000 millones de dólares gracias a las acciones adicionales.

La compañía con sede en San Francisco empezaría a cotizar este jueves bajo el símbolo “ANT” en el índice Nasdaq, que agrupa a las más importantes firmas tecnológicas de Wall Street.

Anthropic estableció el precio de su acción en 83 dólares, más alto del rango de 70 a 78 dólares que había anunciado previamente.

Ese valor le da una valoración de 1,5 billones de dólares, incluyendo las opciones sobre acciones de los empleados y también sobre las acciones restringidas.

Desde el máximo logrado a principios del mes pasado, el Nasdaq cayó aproximadamente un 12%, por las preocupaciones que generan las altas inversiones que requiere la Inteligencia Artificial (IA).

Otro detalle es que las votaciones realizadas a comienzo de noviembre en Estados Unidos impusieron nuevas restricciones a la instalación de centros de datos, lo que potenció los temores a que haya una desaceleración en todo el sector.

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

El golpe más fuerte para la industria de la IA llegó el jueves de la semana pasada, con la renuncia de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, que a principios de este año invirtió aproximadamente 10.000 millones de dólares en Anthropic.

Los inversores, sin embargo, siguen entusiasmados por la empresa creadora del agente de IA Claude: según la cadena estadounidense CNBC, la demanda alcanzó casi 8 veces la cantidad de acciones que saldrán al mercado.

La lista de riesgos detallada por Anthropic en su folleto de salida a bolsa tampoco afectó a los inversores. La empresa advierte allí sobre el uso malicioso de sus sistemas de Inteligencia Artificial, la posibilidad de que sus modelos reaccionen de una manera imprevista o realicen “acciones peligrosas que ningún usuario haya solicitado”.

Qué es Anthropic y cuánto ganarán sus empleados con la salida a la bolsa

Anthropic fue fundada en 2021 por los hermanos Daniela y Darío Amodei junto a otros exempleados de OpenAI.

Según la firma de análisis SaaStr la salida a bolsa de la empresa materializará la fortuna de la mayoría de los empleados de la firma. Las acciones que poseen estarían valuadas en más de 200.000 millones de dólares, dividios entre 5.300 empleados.