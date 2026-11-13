Estados Unidos suspendió los despegues en todos los aeropuertos: descartó una amenaza contra el país

Estados Unidos suspendió este viernes los despegues en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo. La decisión fue adoptada por la Administración Federal de Aviación (FAA) por motivos de seguridad: provocó demoras, cancelaciones y alteraciones en el funcionamiento del sistema aeroportuario. Sin embargo, descartaron un "ataque malicioso" contra el país.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la interrupción de las operaciones y explicó que el inconveniente alcanza a todos los Centros de Control de Tráfico de Rutas Aéreas. A través de una publicación en la red social X, el funcionario informó que los técnicos de la FAA se encuentran investigando el origen de la falla “Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, escribió Duffy, sin precisar cuánto tiempo demandará la normalización del servicio.

La agencia federal emitió un aviso en el que invocó “circunstancias extraordinarias” y “motivos de seguridad” para justificar la suspensión nacional. La instrucción estableció que todo el tráfico de salida debía permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso.

Las autoridades también dispusieron un procedimiento especial para los vuelos internacionales que ingresen al país. Según el aviso de la FAA, esas operaciones serán gestionadas caso por caso, en función de las condiciones de seguridad y las posibilidades del sistema de control aéreo.

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En enero de 2023, la FAA declaró una suspensión nacional de despegues por problemas con el sistema de Aviso a Misiones Aéreas, que da información a pilotos sobre peligros, cambios en las instalaciones aeroportuarias e información que puede afectar los vuelos.

Esa cancelación duró menos de dos horas, y se consideró en ese momento que era la primera suspensión nacional de despegues desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La orden del viernes de la FAA se da un día después de que el secretario de Transporte Sean Duffy solicitara formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

"Esta inversión es fundamental para completar la modernización de nuestro espacio aéreo nacional: proporcionar una columna vertebral de telecomunicaciones resiliente para los controladores de tráfico aéreo, hardware y software modernos, torres de control de última generación e infraestructura aeroportuaria de clase mundial", escribieron Duffy y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, en una carta a los congresistas.

El Gobierno descartó una amenaza contra el país

La paralización generalizada de los vuelos generó interrogantes sobre las causas del episodio y la posibilidad de que estuviera relacionado con una amenaza contra la seguridad nacional. Sin embargo, el Gobierno estadounidense descartó que la suspensión de las operaciones aéreas responda a una amenaza contra el país.

La aclaración se produjo mientras las autoridades investigan el problema técnico que afecta a las comunicaciones de los centros de control. Hasta el momento, no se informó oficialmente que el incidente haya sido provocado por un ataque deliberado.

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La suspensión nacional de los despegues constituye una decisión poco habitual en Estados Unidos y tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de las aerolíneas y los principales aeropuertos.

La interrupción puede generar cancelaciones, retrasos y modificaciones en las conexiones de pasajeros, además de afectar la programación de las compañías, la disponibilidad de aeronaves y la organización de las tripulaciones.





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