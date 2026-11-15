Estonia cierra su frontera con Rusia y denuncia un ataque contra una fábrica de drones

Estonia anunció el cierre de todos sus pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre, luego de frustrar un intento de ataque incendiario contra una fábrica de drones que las autoridades atribuyeron a la inteligencia militar rusa GRU. El episodio, ocurrido el sábado por la noche en las inmediaciones de Tallin, derivó en la detención de ocho personas y en una nueva escalada de tensión entre ambos países.

El ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsahkna, confirmó la decisión el domingo a través de una publicación en X, en la que aseguró que existen “pruebas claras” de que el servicio de inteligencia militar ruso había ordenado el ataque. “Estonia cerrará todos los pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre”, escribió.

El anuncio se produjo después de que el primer ministro Kristen Michal informara sobre un intento de sabotaje contra la empresa de defensa Threod Systems, dedicada a la fabricación de drones de reconocimiento y ataque. Según detalló, la operación fue organizada por la GRU durante la noche del sábado y tuvo como objetivo las instalaciones de la compañía en Viimsi, al norte de la capital estonia, Tallin.

“Se evitaron daños mayores gracias al refuerzo de las medidas de seguridad y a la rápida reacción de las fuerzas del orden. Los atacantes han sido detenidos”, señaló Michal en X.

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Ocho detenidos y una advertencia a Moscú

La fiscal jefe de Estonia, Astrid Asi, informó que ocho personas residentes en Letonia fueron arrestadas en relación con el intento de ataque. Las autoridades no precisaron públicamente mayores detalles sobre la identidad de los sospechosos ni sobre las circunstancias de su detención.

Por su parte, Tsahkna endureció el tono contra Moscú y advirtió que las acciones hostiles contra el territorio estonio tendrán consecuencias “Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias”, sostuvo el jefe de la diplomacia, quien también aseguró que los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar la seguridad del país “no quedarán impunes”.

El funcionario agregó que ya había comunicado la decisión de cerrar los pasos fronterizos a sus homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania, en un movimiento que busca reforzar la coordinación regional frente a las amenazas atribuidas a Rusia.

El primer ministro estonio vinculó el episodio con una estrategia más amplia de Moscú destinada a debilitar a los países europeos y reducir el respaldo occidental a Ucrania.

“Es parte de la guerra híbrida que Rusia libra contra Europa, con el objetivo de reducir el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia”, afirmó Michal. “No nos dejaremos intimidar”, agregó.

El intento de sabotaje contra Threod Systems se suma a otros episodios registrados recientemente en el sector de defensa estonio. En agosto, la empresa Milrem, una subcontratista de defensa con sede en Tallin, también fue blanco de un intento de incendio provocado. En aquella oportunidad, ciudadanos letones fueron arrestados en relación con el caso.

CS