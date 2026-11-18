Un grupo de alrededor de 20 indígenas aislados del pueblo Awá salió este lunes de la selva Amazonas, en el noreste de Brasil, para pedir comida ante un puesto de vigilancia estatal y una aldea vecina.

El hecho marcó un momento inédito motivado por la presión de madereros, cazadores y ganadores ilegales que cercan y destruyen el territorio.

El episodio ocurrió en el estado de Maranháo. Según informó la organización de derechos humanos Survival International, los indígenas se acercaron desnudos, con collares, tocados de plumas, arcos y flechas largas, hasta una base de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).

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Allí entraron en contacto con habitantes del pueblo Guajajara, quienes le entregaron ñames antes de que el grupo regresara hacia el monte. Las imágenes del encuentro fueron grabadas por los propios vecinos y difundidas a pedido de los Guardianes del Amazonas.

Desde la ONG destacaron que no existen riesgos similares en la historia reciente respecto al comportamiento de la comunidad: "No se ha dado un caso similar con los Awá en la historia reciente, ciertamente en las últimas décadas", señaló Survival International

Por su parte, la organización indígena local COAPIMA advirtió sobre el delicado estado físico en el que llegaron varios integrantes del grupo, especialmente los más vulnerables.

Unos 20 integrantes del pueblo no contactado Awá salieron del monte en Maranhão, Brasil

"El estado físico de algunos miembros, en particular de los niños y los ancianos, causó preocupación entre los aldeanos, quienes observaron claros signos de desnutrición severa", detallaron desde COAPIMA. Ante este escenario, la FUNAI confirmó que activo un plan de contingencia en minimizar los riesgos sanitarios.

Dónde y cómo viven los Awá no contactados

Los Awá son un pueblo de origen tupí-guaraní que habita en el noreste de Maranhão, dentro de la Tierra Indígena Arariboia, un área protegida que comparten con la etnia Guajajara.

Se estima que alrededor de 100 miembros de esta comunidad permanecen en aislamiento voluntario en los profundo de la selva.

Los Awá son un pueblo de origen tupí-guaraní que habita en el noreste de Maranhão, dentro de la Tierra Indígena Arariboia | Crédito: Google Maps

Los integrantes no contactados son expertos cazadores-recolectores que subsisten exclusivamente de la caza, la pesca y la recolección de frutos en el bosque, evitando cualquier vínculo con el mundo exterior.

"El pueblo Awá, que no ha tenido contacto con otros pueblos, está sometido a una presión extrema, ya que los intrusos invaden su territorio desde todos los flancos, empujándolos hacia una isla cada vez más pequeña de la selva amazónica, rodeada de destrucción", denunció Caroline Pearce, directora de Survival International.

El territorio de Arariboia es custodiado desde hace años por los Guardianes Guajajaras, un grupo de locales que patrulla la selva para frenar la tala ilegal y el avance ganadero ante lo que denuncian como inacción estatal.

BGD / ds