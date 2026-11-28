El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaría dispuesto desde este viernes a ofrecer un acuerdo de rotación en el Gobierno, lo que significa que ejercería como primer ministro alterno junto al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot.

Según señaló la emisora pública Kan, la oferta ya se habría trasladado a través de canales extraoficiales y habría provocado una fuerte división interna en el seno de la formación ultraconservadora. Usar canales extraoficiales le permitiría al funcionario israelí poder desmentir la información en caso de necesitarlo.

Netanyahu busca impedir que Eisenkot llegue al poder y habla de "graves amenazas a Israel"

El líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, advirtió que dicho escenario, en el que el primer ministro israelí podría ofrecerle a Eisenkot un cargo de primer ministro rotatorio, se trataría de una estrategia para obstaculizar la formación de un nuevo gobierno.

"El gobierno de cambio está tomando forma. No descartaría la posibilidad de que le ofrezca a Gadi Eisenkot una rotación en la que Netanyahu ocuparía el segundo lugar, pero todos deben entender que esto es simplemente una estratagema", expresó a través de sus redes sociales.

Liberman también indicó que el primer ministro israelí estaría buscando una excusa para repetir las elecciones, por lo que su estrategia pasaría por prolongar las negociaciones de unidad con el partido de Eisenkot, justo antes de romperlas. A su vez, pidió que todos loa actores políticos se interioricen al respecto.

Fue este viernes cuando Eisenkot dio por finalizadas las conversaciones con el partido Likud para formar un gobierno de unidad en Israel y declaró su intención de concretar sus negociaciones de gobierno con partidos opositores antes de que finalice el plazo dado por el presidente israelí, Isaac Herzog, el próximo 6 de diciembre.

El líder de Yashar se encuentra con un desafío de negociación a contrarreloj, dado que necesita el respaldo de los 19 escaños de los partidos árabes, formaciones que rechazan compartir gobierno con varios de los socios con los que Eisenkot ya logró u principio de acuerdo.

AS / EM