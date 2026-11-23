El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este lunes sobre las "graves amenazas" que enfrenta Israel y el peligro de restarle importancia, poco después de que su oponente, Gadi Eisenkot, dijera que no había necesidad inmediata de una acción militar contra Irán.

"Quien menosprecia o minimiza estas amenazas inmediatas, serias y graves que nos rodean lo hace por razones políticas", dijo Netanyahu en una rueda de prensa en el parlamento israelí, en la que pidió un gobierno de unidad, mientras Eisenkot intenta formar una nueva coalición gobernante.

Benjamin Netanyahu | Crédito: Cedoc

Las declaraciones de ambos políticos se produjeron horas antes de que sus partidos se reunieran por tercera vez para debatir la posible formación de una coalición, después de que las largas negociaciones del día anterior no dieran resultado.

Las divisiones políticas en la oposición frenan la salida de Netanyahu en Israel

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre —plazo que puede prorrogarse 14 días— para formar un gobierno que sustituya a Netanyahu, después de que las elecciones de octubre no consiguieran una clara mayoría para ninguno de los dos bloques.

El amplio bando del exjefe militar se enfrenta a divisiones sobre si forjar alianzas con los partidos ultraortodoxos o con las listas de mayoría árabe, o si formar un gobierno de unidad nacional con el Likud del premier.

Netanyahu ha insistido repetidamente en la necesidad de un gobierno de unidad nacional, que según él es necesario para garantizar la seguridad de Israel.

Durante una rueda de prensa celebrada el lunes en el parlamento israelí en Jerusalén, Eisenkot afirmó que "la amenaza iraní es la amenaza más grave para el Estado de Israel".

Gadi Eisenkot | Crédito: Cedoc

"Pero en este momento no veo una amenaza directa e inmediata para el Estado de Israel que requiera medidas antes de que se forme un gobierno", añadió.

Netanyahu, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de unidad "ante las grandes amenazas que nos rodean".

Según informaron portavoces del Likud y del Yashar, partido centrista de Eisenkot, delegaciones del Likud de Netanyahu se reunirán el lunes por la noche para una tercera ronda de negociaciones.

Representantes de cada partido se reunieron durante cuatro horas el domingo y expusieron sus posturas "sobre una serie de cuestiones sustantivas", pero sin que se vislumbrara ningún avance.

'Conversaciones simuladas'

El sábado, Yashar presentó las conversaciones como "un compromiso genuino para formar el gobierno más amplio posible", y afirmó que Eisenkot había pedido a sus representantes que exploraran todas las opciones.

El Likud estableció de inmediato varias condiciones para su participación en un gobierno de unidad, entre ellas el fin de "todos los ataques personales" y los "boicots" políticos dirigidos contra Netanyahu y su gobierno.

El bloque de Eisenkot, compuesto por 48 miembros, necesita 61 diputados para alcanzar la mayoría y sigue dividido sobre cómo formar una coalición. Si no llega a los 61 diputados, el bloque de Eisenkot podría formar un gobierno minoritario.

El lunes, en el parlamento, Yair Golan, líder del partido izquierdista Los Demócratas, que forma parte del grupo de Eisenkot, declaró: "No aceptaremos ningún gobierno de unidad con Netanyahu".

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Anteriormente, en X, Golan había instado a poner fin a las "conversaciones simuladas con el Likud". En cambio, ha pedido una alianza con las listas de mayoría árabe, que obtuvieron resultados históricos en las elecciones de octubre.

Netanyahu, por su parte, está impulsando un gobierno de unidad nacional, lo que podría suponer una rotación en el cargo de primer ministro entre ambos, un mecanismo que ya se ha probado en Israel.

Este tipo de acuerdo permitiría a Netanyahu mantener su influencia política frente a las acusaciones de corrupción a las que se enfrenta, así como seguir oponiéndose a la creación de una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que precedieron al atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023.

JMV/IC/AF