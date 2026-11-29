El poder en Israel sigue sin resolverse. El premier Benjamin Netanyahu sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones del 27 de octubre, pero no alcanza a conseguir el número necesario de escaños para formar gobierno. Y el líder opositor, Gari Eisenkot, tiene el apoyo de los partidos árabes y recibió del presidente Isaac Herzog la misión de formar gobierno, con plazo hasta el 6 de diciembre. Este domingo Eisenkot se reunió con Netanyahu, que a la defensiva le había propuesto esta semana una posible "rotación" entre ambos en el poder, por lo que había expectativa por el encuentro de hoy, del que no se reportaron avances.

El conservador likud, el partido de Netanyahu, tiene sensibles diferencias con la formación centrista Yashar, la de Eisenkot, mantuvieron cuatro horas de negociaciones en un hotel de Herzliya, cerca de Tel Aviv.

Trump apoya a Netanyahu, pero también quedó afectado por su propia derrota de medio término. | Crédito: AFP

"La reunión fue de tono profesional, pero se mantuvieron las diferencias", dijeron los voceros, pero Netanyahu mantuvo su tono de argumentar la extrema gravedad de las amenazas regionales, sobre todo Irán, una postura en la que Eisenkot no puede coincidir porque necesita para llegar al poder del apoyo de los llamados "partidos árabes", que en las elecciones recientes tuvieron un amplio caudal de votos y eso los sitúa en una posición de privilegio para imponer muchas de sus demandas. En ese cuadro, el izquierdista Yair Golan le pidió a Eisenkot que no ceda anto que considera "maniobras dilatorias" de Netanyahu, ya que si el 6 de diciembre Eisenkot no consigue la mayoría de escaños necesarios, el presidente Herzog podría llegar a pedirle al actual premier que trate de formar una nueva coalición.

No hubo mayores explicaciones sobre esas diferencias, pero algunos especialistas en seguir la pulseada por el poder señalan que Eisenkot quiere impulsar, si llega al poder, una investigación a fondo sobre si hubo alarmas o informes de inteligencia que alertaron a Israel de la inminencia del ataque de Hamás de 2023, y Netanyahu, que ya lidia con varios problemas judiciales, sse niega de tajante a ese revisionismo.

HB