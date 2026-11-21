El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encontraba este sábado "estable en la sala de terapia intensiva" del Hospital DF Star, en Brasilia, por un cuadro de obstrucción intestinal que obligó el viernes a su internación de urgencia.

Bolsonaro, de 71 años, que cumple isión domiciliaria condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, tiene un diagnóstico inicial de "abdomen agudo obstructivo", pero el informe de los médicos de este sábado indicó que "se encuentra estable, consciente y con respiración espontánea".

Sin embargo, en terapia le colocaron una sonda gástrica y permanece en ayuno oral con soporte nutricional. "No hay por el momento previsión de alta hospitalaria", indicó el informe del nosocomio.

Familiares autorizados por De Moraes

El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes autorizó este sábado que sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura y su hijastra Letícia a visitar al exmandatario mientras dure la internación, aunque sin celulares ni cámaras.

Carlos Bolsonaro, senador electo, describió en X una noche de vómitos y dolores. "No soy médico, pero jamás lo vi así", escribió este sábado. Si los exámenes dan un resultado negativo, "llegará, creo yo, la décima cirugía en menos de ocho años", añadió.

Jair Bolsonaro, en duro trance. | Crédito: Cedoc

Bolsonaro (2019-2022) sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibida durante la campaña de 2018 y ha sido operado varias veces.

Fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al entonces expresidente y ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

AFP/HB