Este viernes, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado de urgencia en un hospital de la ciudad de Brasilia.

Carlos y Jair Bolsonaro

Tras sufrir fuertes dolores abdominales, el exmandatario fue llevado al DF Star, un destacado centro de salud, donde, luego de realizarle los estudios de rigor, los médicos explicaron que sufría una obstrucción intestinal “casi completa”.

En su cuenta oficial de la red social X, Carlos Bolsonaro dio detalles sobre la salud de su padre, quien cumple arresto domiciliario por motivos médicos tras ser condenado a 27 años de prisión por participar en una conspiración golpista tras las elecciones presidenciales del año 2022.

Nadie vendrá a salvarnos

El ex presidente tiene problemas de salud desde el año 2018, cuando fue brutalmente acuchillado en el abdomen durante la campaña electoral que le permitió ganar la presidencia de Brasil entre 2019 y 2023.

Carlos Bolsonaro en X | Crédito: X @CarlosBolsonaro

Los mensajes de Carlos Bolsonaro sobre la salud de su padre

“Mi padre acaba de ir al hospital nuevamente tras sentir fuertes dolores abdominales. Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, sin haber desviado un centavo de los fondos públicos, bajo la farsa de ‘trama golpista’ y con más de 9 cirugías tras la puñalada de un antiguo militante del PSOL, brazo del PT, y que su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente”, escribió Carlos Bolsonario en su primer posteo.

Y agregó: “El objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro. De una manera u otra. Y lo peor: el único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. ¡No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto!”.

Carlos Bolsonaro en X | Crédito: X @CarlosBolsonaro

En un segundo posteo, especificó: “Estoy con mi padre en la habitación inicial. La primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada, causando extrañeza. Desde mi visita el miércoles, el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas. Después de exámenes y estudios, se constató obstrucción intestinal casi completa, y está siendo medicado para el dolor y tentativa inicial de reversión del cuadro sin necesidad de acción invasiva”.

Para sumar: “Por fin, sigue con abdomen distendido, dolor agudo controlado con medicamentos y cuadro inflamatorio detectado. A cada momento una actualización del cuadro crítico. ¡Otra vez! Duermo con él y lo acompaño en este momento. ¡Pronto traigo más información! ¡Increíble todo esto por milésima vez!”.

HM