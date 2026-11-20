El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió su plan de ajuste de las cuentas públicas para aumentar la recaudación y rechazó las presiones del mercado financiero para reducir el gasto a costa de los derechos sociales. El mandatario sostuvo que el equilibrio fiscal debe ser una decisión del Gobierno y no una imposición del sector financiero.

Lula da Silva | Crédito: Cedoc Perfil

"Mientras yo sea presidente de la República, no habrá disminución de los derechos que el pueblo brasileño conquistó en este país. No hay ninguna posibilidad", afirmó Lula durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, donde ratificó su compromiso con la responsabilidad fiscal.

En ese sentido, el jefe de Estado cuestionó el papel del mercado financiero en las discusiones sobre el control del gasto público y defendió que sea el propio Ejecutivo quien establezca las prioridades económicas. "No es el mercado el que desea el control. Quien desea el control fiscal soy yo. Quien desea una economía seria soy yo. Quien tiene que tener responsabilidad fiscal es el Gobierno", expresó.

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Las declaraciones se produjeron en medio de las tensiones políticas generadas por el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley destinado a garantizar los recursos necesarios para ejecutar el presupuesto de 2027. La iniciativa generó cuestionamientos y diferencias entre distintos sectores.

Por último, Lula atribuyó los desacuerdos a la falta de información y de debate previo sobre la propuesta. Además, sostuvo que su administración cuenta con experiencia suficiente para demostrar su compromiso con el orden de las cuentas públicas y el financiamiento de las políticas de desarrollo económico y social.

"Tenemos mucha experiencia para demostrar que tenemos responsabilidad fiscal", concluyó.

Lula promulgó la ley del 5x2 en medio de las tensiones por el ajuste fiscal y las críticas de la izquierda

Lula da Silva, promulgó la ley que establece un régimen laboral de cinco días de trabajo y dos de descanso (5x2), durante un acto en el Palacio del Planalto. La medida se oficializó en medio de las tensiones que atraviesa su Gobierno por el ajuste fiscal y los cuestionamientos de sectores de izquierda a su política económica.

La periodista Eleonora Gosman analizó el alcance de la normativa en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y explicó que contempla dos alternativas de carga horaria: 40 o 44 horas semanales. En ambos esquemas, los dos días de descanso no podrán utilizarse para actividades laborales, por lo que quienes mantengan la jornada de 44 horas deberán distribuir esa carga horaria durante los cinco días de trabajo.

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Utilizó la promulgación de la ley para responder a las críticas por el ajuste fiscal

Más allá de su impacto en las condiciones laborales, Gosman interpretó que el acto también tuvo una dimensión política: Lula buscó contrarrestar los cuestionamientos de sectores de izquierda que rechazan el ajuste fiscal impulsado por su administración.

Según explicó la periodista, el recorte previsto alcanza los 60.000 millones de reales, una cifra que generó resistencias incluso entre antiguos aliados del mandatario. Algunos sectores llegaron a acusarlo de promover un fraude electoral a partir de las medidas de austeridad.

En ese contexto, Lula reconoció las presiones que recibe desde distintos sectores: mientras el mercado financiero reclama medidas para ordenar las cuentas públicas, la izquierda cuestiona el rumbo económico de su gestión. Frente a ese escenario, el presidente dejó en claro que no pretende ceder ante las exigencias del sector financiero.

Descartó apurarse con los cambios en su gabinete

Otro de los puntos destacados de su discurso estuvo relacionado con la conformación del próximo gabinete. El mandatario aseguró que no tiene previsto anticipar cuándo realizará modificaciones ministeriales y remarcó que la decisión dependerá exclusivamente de sus tiempos políticos.

"No estoy obligado a hacerlo ya", afirmó al referirse a la posibilidad de anunciar cambios en su equipo de Gobierno. Además, fue contundente al señalar: "Cada ministerio de este país tendrá un ministro nombrado por mí cuando yo quiera, el día que yo quiera y la fecha que yo quiera".

De acuerdo con el análisis de Gosman, Lula dejó abierta la posibilidad de que esos movimientos se produzcan durante este año o el próximo. "No tengo prisa", concluyó el presidente, en un mensaje dirigido a quienes especulan sobre la reorganización de su gabinete.