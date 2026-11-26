Al menos 31 personas murieron y otras 25 resultaron heridas este miércoles como consecuencia de un incendio de grandes proporciones en las afueras de El Cairo, Egipto. El episodio se desencadenó cuando un camión cisterna que transportaba productos derivados del petróleo volcó en una autopista y derramó su carga, lo que provocó una explosión y un incendio que alcanzó a varios vehículos.

Egipto: más de 30 muertos por un voraz incendio tras el vuelco de un camión petrolero | Crédito: AFP

El accidente tuvo lugar en el sector de Al Warraq, dentro del distrito de Imbaba, en la provincia de Guiza. Según las primeras reconstrucciones, el conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba por la autopista de circunvalación y terminó impactando contra una división de hormigón. La colisión provocó la explosión del tanque y dio inicio al fuego.

Egipto: más de 30 muertos por un voraz incendio tras el vuelco de un camión petrolero | Crédito: AFP

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La magnitud del siniestro quedó registrada en videos y fotografías difundidos en redes sociales por personas que se encontraban en las inmediaciones. Las imágenes mostraron extensas columnas de humo y las llamas que avanzaban sobre los vehículos que transitaban por la zona. De acuerdo con información de la Fiscalía de Guiza Norte, el incendio afectó a un total de 27 automóviles, entre ellos unidades de transporte público.

Egipto: más de 30 muertos por un voraz incendio tras el vuelco de un camión petrolero | Crédito: AFP

Los equipos de emergencia enviaron alrededor de 40 ambulancias para atender a los afectados. El Ministerio de Salud de Egipto confirmó que 25 personas fueron hospitalizadas por las heridas sufridas durante el episodio, mientras que el número de víctimas fatales llegó a 31.

Egipto: más de 30 muertos por un voraz incendio tras el vuelco de un camión petrolero | Crédito: AFP

Tras el accidente, la Presidencia egipcia comunicó que el mandatario Abdelfattah el-Sisi se encontraba al tanto de la evolución de la situación. En tanto, el primer ministro Mostafa Madbouly tiene previsto concurrir este jueves al Hospital Especializado Sheikh Zayed para interiorizarse sobre la condición de los pacientes. Además, tendrá a su cargo la coordinación de la ayuda para los familiares de los fallecidos, que recibirán una compensación económica.

Por otra parte, la Fiscalía de Guiza Norte dispuso la realización de pruebas de ADN para determinar la identidad de los cuerpos que todavía no pudieron ser reconocidos. La medida forma parte de las actuaciones judiciales iniciadas para avanzar en la investigación del episodio.

MSC/MSS