Una fuerte explosión en un local de comidas de Ezpeleta, partido de Quilmes, dejó siete heridos este domingo por la noche, uno de ellos con quemaduras graves. El estallido provocó un incendio en el comercio mientras los vecinos celebraban el 154° aniversario de la ciudad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaba un espectáculo musical que fue interrumpido de inmediato, según precisaron medios locales. Las llamas se desataron a pocos metros de quienes participaban de los festejos.

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En un video difundido a través de las redes sociales, se escucha al que parece ser el locutor del evento advirtiendo sobre la situación: "Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito. Perdón Los Leales, pero estamos viendo una llamarada muy grande en un local".

Luego de la explosión se dio aviso a los Bomberos, que acudieron a contener el incendio. El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, según indicó Clarín, explicó que se trató de "una explosión con incendio posterior y la mayoría de las víctimas fueron producto de la misma explosión".

Un hombre de 32 años fue la víctima más grave de la explosión, ya que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% del cuerpo, incluyendo el torso, brazos y parte del rostro, y fue trasladado de inmediato al Hospital de Quilmes en una ambulancia del SAME.

Desde el Municipio de Quilmes se comunicó que "los servicios de emergencia se activaron rápidamente y se asistió a ocho personas que se encontraban heridas. Los más afectados fueron derivados a un hospital de la zona".

"El espectáculo se suspendió y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia. Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas", agregaron.

Una joven de 19 años fue llevada al mismo hospital con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, al igual que su hermano. Una joven de 22 años presentó astillas de vidrio en la zona ocular y cortes en el cuero cabelludo por la explosión de una vidriera.

Una niña de 11 años sufrió una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada por sus padres a un hospital. También se reportaron otras dos mujeres heridas, aunque al parecer sin lesiones de gravedad; una de ellas solo fue atendida en el lugar por los médicos.

AS / EM