A ocho días de la explosión de gas que destruyó viviendas y comercios en Remedios de Escalada, vecinos de Lanús realizaron este sábado una nueva movilización para reclamar Justicia por los cuatro trabajadores que murieron como consecuencia del incendio y exigir respuestas sobre las circunstancias del hecho.

La convocatoria comenzó a las 17 en la plaza Mariano Moreno, frente a la estación ferroviaria, y continuó con una peregrinación hasta la esquina de Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea, donde se produjo el estallido. La actividad fue organizada por la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y coincidió con la celebración de su fiesta patronal.

Quién era Julián D'Alessandro, el operario que murió tras la explosión en Lanús

La marcha estuvo atravesada por el dolor de las familias de las víctimas y de quienes perdieron sus viviendas o comercios. Los vecinos caminaron acompañados por la imagen de la Virgen de los Remedios y se detuvieron frente al denominado Punto Cero, donde todavía permanecen los restos de las estructuras afectadas y continúan las tareas de demolición.

La movilización fue la tercera manifestación organizada por los habitantes de la zona desde la tragedia. Las anteriores se habían realizado el 14 y el 16 de noviembre, con reclamos para conocer qué ocurrió y determinar quiénes fueron los responsables.

Marcha por la explosión de gas en Lanús. | Crédito: X / @PeriodismoDeIzq

Cómo fue la explosión de gas en Remedios de Escalada

El estallido ocurrió el viernes 13 de noviembre, a las 10.51, en la intersección de Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea. Según la reconstrucción del episodio, operarios de una empresa contratista que realizaba trabajos para Metrogas dañaron accidentalmente una cañería de gas mientras utilizaban una tuneladora.

La rotura provocó una fuga que derivó en una explosión y un incendio de grandes dimensiones. El fuego alcanzó viviendas y locales comerciales, mientras que los habitantes de varias manzanas debieron ser evacuados. Para controlar las llamas intervinieron dotaciones de distintos cuarteles de bomberos voluntarios del conurbano bonaerense.

Las llamas de la tragedia en Lanús. | Crédito: Captura TV

La emergencia se extendió durante varias horas. Recién en la madrugada del sábado, aproximadamente 15 horas después del estallido, se logró contener la pérdida de gas y apagar el incendio.

Con el correr de los días, el número de víctimas fatales ascendió a cuatro. Los trabajadores fallecidos fueron Marcelo García, Néstor Julián D'Alessandro, Matías Miguel Leguizamón y Juan José Servín. Otros operarios resultaron heridos y permanecían internados por las quemaduras sufridas.

RDI: vecinos de Lanús apuntan contra MetroGas por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada

El reclamo de los vecinos y la investigación judicial

Además de las pérdidas humanas, la explosión dejó importantes daños materiales en viviendas y comercios de la zona. Algunos vecinos todavía no pudieron regresar a sus hogares y enfrentan la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar sus pertenencias y retomar sus actividades cotidianas.

El impacto también generó preocupación por la seguridad en el barrio. El lunes 16 de noviembre, otro operativo se desplegó en las inmediaciones de la estación Lanús por una denuncia de pérdida de gas. En esa oportunidad, Metrogas confirmó una fuga en una cañería de baja presión y aseguró que la situación estaba controlada.

En paralelo, la Municipalidad de Lanús anunció que se presentaría como querellante en la causa judicial para investigar las circunstancias de la explosión y las posibles responsabilidades. Desde el gobierno local cuestionaron el procedimiento de emergencia y señalaron presuntos incumplimientos de los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

Marcha por la explosión de gas en Lanús. | Crédito: X / @PeriodismoDeIzq

Durante la movilización de este sábado también estuvo presente el obispo de Avellaneda-Lanús, Marcelo Margni, quien pidió que los responsables se hagan cargo de los daños provocados y que las familias de los trabajadores fallecidos y los damnificados reciban acompañamiento.

Frente a los restos de los comercios afectados, el religioso recordó a los cuatro operarios que salieron a trabajar y no pudieron regresar a sus casas. También reconoció el enojo de los habitantes y sostuvo que la indignación debe servir para impulsar cambios y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

La peregrinación concluyó en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, donde los vecinos continuaron con las actividades religiosas.

LB/AF