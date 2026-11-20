Julián D'Alessandro murió en la mañana de este jueves como consecuencia de las graves heridas que sufrió en la explosión de gas ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada , partido de Lanús. Tenía 44 años y se desempeñaba como asistente en MetroGAS , en la planta de Llavallol.

"Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente. Su compañerismo, buena predisposición y calidez humana dejan una huella imborrable en todos los que compartimos el día a día con él", escribieron sus compañeros de Metrogas.

D'Alessandro había sufrido quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y un severo compromiso de las vías respiratorias por la explosión. "Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente", lo despidieron sus compañeros de trabajo tras conocerse su fallecimiento. Estaba internado en terapia intensiva en el Hospital de Quemados.

Explosión en Remedios de Escalada: el ente regulador del gas inició peritajes para determinar responsabilidades

Era vecino del barrio La Sarita de Quilmes y el padre de un hijo de 9 años. Además, era fanático del básquet: en su cuenta de Facebook, compartió imágenes de las grandes figuras de la generación dorada, como Manu Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola.

Hacía 19 años que trabajaba en Metrogas. Se desempeñaba como asistente en la planta de Llavallol y el viernes pasado integraba el equipo técnico que había llegado hasta Remedios de Escalada para reparar el caño de gas dañado.

Este jueves también se conoció la identidad de la primera víctima fatal de la explosión . Se trata de Marcelo García , otro operador de MetroGas, de 47 años, que era buscado intensamente por la familia. Este jueves la Justicia determinará que las muestras de ADN que se compararon coincidieron con la víctima. Tenía dos hijos, de seis y ocho años.

Marcelo García víctima de la explosión de Lanús | Crédito: Redes sociales

García se encontraba en el lugar donde se realizaban tareas vinculadas a la renovación de la red de distribución de gas, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Allí, una máquina tuneladora dañó una cañería y provocó una fuga que derivó en la explosión y el posterior incendio.

"Era una persona muy justa, siempre hacía lo correcto. Necesitamos las cámaras y las evidencias", señaló Georgina, su sobrina. García ayudó a varios vecinos a salir de sus casas e incluso insistió en que se alejaran lo más posible para evitar que alguien saliera herido. Y no se equivocó, la fuga de gas arrasó con todo a su alrededor y ocasionó su muerte, la de su compañero y dejó más de 30 heridos.

En tanto, el municipio de Lanús emitió un comunicado en que "lamenta profundamente las pérdidas y acompañamos a sus familias, compañeros de trabajo y sus seres queridos en estos momentos de dolor". Además, decretó 72 horas de duelo por las víctimas.

Cómo sigue la investigación

Según las autoridades, una cuadrilla del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), empresa contratista de Metrogas, realizó trabajos de renovación de la red de distribución frente a una fiambrería, sin los planos correspondientes. Una máquina tuneladora dañó uno de los caños alrededor de las 9.44, más de una hora antes de que se registrara la explosión. La alerta al sistema municipal de emergencias ingresó a las 10.52.

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Según indicó Enrege, el mismo viernes de la explosión ya pocas horas del incidente se le envió una nota formal a la distribuidora Metrogas en la que se le requirió información detallada acerca de lo ocurrido. Además, solicitó la entrega del plano de la red con la ubicación de la rotura e información acerca de la tarea que se estaba ejecutando en ese momento.

Explosión en Remedios de Escalada | Crédito: Cedoc Perfil

Desde el ente afirmaron que a partir de la información relevada, podrán reconstruir el modo en que ocurrieron los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. También señalaron que los resultados de la investigación "quedarán a disposición de la Justicia".

A los pedidos de explicaciones se sumó el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA). A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre presuntas irregularidades en la intervención profesional, cuestionó los controles del Estado y reclamó el cumplimiento de las normas que regulan las obras en la vía pública.

El comunicado apuntó contra Exgadet, la empresa contratista que había recibido una intimación mediante carta documento el 3 de diciembre de 2025. En su respuesta, la firma habría manifestado que registró la tarea ante otra entidad. Para el Colegio, esa presentación demuestra que la intervención se realizó sin un ingeniero matriculado en la provincia.

"Las obras sobre redes de servicios públicos, especialmente las vinculadas con gas y energía eléctrica, requieren una intervención profesional acorde con los riesgos que implican", dice un extracto de la publicación.

Por último, el CIPBA aclaró que viene realizando advertencias sobre situaciones similares ante organismos reguladores como OCEBA y empresas prestatarias como EDESUR y Metrogas. Según sostuvo, sus planteos todavía "esperan respuestas acordes con la gravedad de los problemas señalados".

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