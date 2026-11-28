El exministro de Economía de Paraguay Carlos Gustavo Fernández Valdovinos se entregó este viernes ante la Justicia y quedó detenido por la investigación por el cierre del Ueno Bank. Fernández Valdovinos, de 61 años, se presentó en la sede de la Dirección Contra el Crimen Organizado, ubicada en Asunción, luego de que el Ministerio Público ordenara su detención. Está investigado por los presuntos delitos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos, según informaron los medios paraguayos ABC y Última Hora.

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El equipo fiscal de la causa N.º 92/2026 fijó para este sábado 28 de noviembre, a las 10.30, la audiencia indagatoria del exfuncionario. El procedimiento se realizará en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). La orden de detención fue firmada por los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco, Laura Mercedes Giacummo Fernández, Ruth Karina Benítez Benítez y Marlene González de Ovelar.

Entre los elementos que sustentan la investigación, la Fiscalía señala que el 28 de julio de 2025, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas, Fernández Valdovinos firmó la Resolución M.E.F. N.º 338/2025. Mediante ese documento autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a colocar 250.000.000.000 de guaraníes, equivalentes a unos 38,8 millones de dólares, de la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro del Ueno Bank SA.

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