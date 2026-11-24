Este lunes 23 de noviembre la Policía de Paraguay detuvo a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, en el contexto de la investigación abierta tras la intervención de Ueno Bank, una de las más grandes entidades financieras del país. La medida, ordenada por la Fiscalía, se implementó cuando el empresario salía de su casa en el barrio Los Laureles de Asunción.

La orden de captura, emitida por un equipo de 5 fiscales que interviene en la causa, también incluyó a Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña.

Según el Ministerio Público, ambos son investigados por supuestos hechos de lavado de activos y administración en provecho propio.

El arresto se realizó 2 días después de un allanamiento llevado a cabo en una compañía donde fueron incautados documentos vinculados con una firma supuestamente relacionada a Francisco Peña.

La investigación además estudia una presunta operación simulada de compraventa de un inmueble con una entidad relacionada a la Financiera Ueno, que luego se convertiría en Ueno Bank.

De acuerdo a la pesquisa, la operación bajo análisis involucra la adquisición de un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí, por una cifra de aproximadamente 3 millones de dólares.

Las declaraciones que complican a Francisco Peña

Este caso tomó impulso tras la declaración judicial de Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, quien permanece en prisión preventiva. Ante los fiscales afirmó que la firma Pear SRL, involucrada en la transacción, estaría relacionada con Francisco Peña.

La investigación es parte del escándalo que generó la intervención de Ueno Bank, entidad que tenía más de 2 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), además de recursos de otras cajas jubilatorias y organismos públicos paraguayos.

Este caso también afectó al ahora expresidente Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado a través de un juicio político y enfrenta una investigación penal por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Desde el pasado 3 de noviembre, Ueno Bank se encuentra bajo un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central. En la causa también están detenidos el extitular de la autoridad monetaria, Carlos Carvallo, y 3 exdirectivos de la entidad financiera.

Fiscales y efectivos policiales allanaron la semana pasada las viviendas de Francisco Peña y de su hermano Manuel buscando documentación y elementos de interés para la investigación.

Ninguno de los familiares directos del expresidente había sido imputado hasta ahora formalmente, pero las autoridades consideran que las nuevas medidas podrían sumar información importante para resolver las maniobras bajo sospecha.