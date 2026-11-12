Tras la huelga general, España aprueba medidas para paliar la crisis de vivienda

La diputación permanente del Congreso español aprobó este jueves medidas para proteger el derecho a la vivienda, al día siguiente de la primera huelga general en más de una década, con manifestaciones multitudinarias.

Si bien se convalidó el decreto ley con el que el gobierno de Pedro Sánchez busca frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda, la decisión tiene matices: se rechazó otro decreto que proponía renovar automáticamente los contratos de alquiler.

El texto aprobado suspende hasta 2030 los desalojos de personas vulnerables, un reclamo asociado al emblemático caso de Maricarmen, la jubiliada que fue echada de su casa después de 71 y murió pocas semanas después. También establece medidas contra los fondos buitre en el mercado inmobiliario. .

El decreto-ley había sido rechazado a principios de octubre por los diputados, lo que precipitó la convocatoria a elecciones anticipadas por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las elecciones se celebraránel domingo 29 de noviembre.

Cómo fue la votación que aprobó congelar los desalojos

Los resultados de la votación fueron ajustadísimos, lo que muestra un Parlamento dividido. En total, 35 diputados votaron a favor del primer texto frente a 34 en contra, dentro de este órgano especial compuesto por 69 miembros.El resultado resultó inverso para el segundo decreto-ley, muy criticado por los propietarios, que fue rechazado por 35 votos frente a 34.

Estas votaciones se celebraron un día después de la primera huelga general en España desde 2012, convocada precisamente para defender el acceso a la vivienda y el poder adquisitivo.

Miles de personas marcharon pacíficamente por todo el país. En Madrid saieron a las calles unos 120.000 manifestantes y unos 55.000 en Barcelona. En las dos ciudades se registraron algunos incidentes..

"Vivir! No sobrevivir", reclaman las pancartas en las calles de Barcelona, donde hubo 55 mil manifestantes. | Crédito: AFP

El acceso a la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles, que ven en muchas ocasiones cómo la mayor parte de sus ingresos queda absorbida por el alquiler o por su proyecto de compra. Mientras tanto, crece la inflación: en octubre alcanzó los 4,9 puntos porcentuales interanuales. .

El Partido Popular, que busca volver al poder tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, aseguró que si gana las eleccciones del próximo 29 de noviembre derogará el decreto de congelamiento desalojos. .

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