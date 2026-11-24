Un ataque con explosivos contra la sede de la Gobernación de Meta, en la ciudad colombiana de Villavicencio, dejó al menos 23 personas heridas y provocó severos daños en edificios y comercios de la zona céntrica. La detonación ocurrió el lunes alrededor de las 21.30, en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores.

Según las primeras estimaciones de las autoridades, la onda expansiva alcanzó un radio cercano a los 500 metros. La explosión destruyó el frente y los ventanales del edificio gubernamental, levantó techos y redujo a escombros dos locales comerciales. Además, afectó a distintos inmuebles ubicados en las inmediaciones.

Villavicencio tras explosión de carro bomba en la Gobernación | Crédito: Captura Web

Tras el ataque, al menos 12 personas debieron ser evacuadas para recibir atención médica. De acuerdo con el informe inicial de seguridad de la Alcaldía, la mayoría de los afectados serían agentes de vigilancia de la Gobernación. Las primeras evaluaciones indicaron que las lesiones no revestían gravedad, aunque las autoridades no difundieron un balance definitivo sobre el estado de todos los heridos.

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En el lugar se desplegó un operativo integrado por efectivos policiales, militares, bomberos y equipos de rescate, que establecieron un perímetro de seguridad para evaluar los daños estructurales y asistir a las víctimas. En paralelo, peritos especializados en explosivos y agentes de inteligencia comenzaron a investigar el artefacto utilizado y a descartar la presencia de otros dispositivos.

Villavicencio tras explosión de carro bomba en la Gobernación | Crédito: Captura Web

El ataque en Villavicencio se produjo menos de 24 horas después de otra ofensiva contra una capital departamental colombiana. Durante la madrugada del lunes, la ciudad de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander y próxima a la frontera con Venezuela, sufrió un ataque con drones.

La sucesión de atentados volvió a poner en alerta a las autoridades colombianas por la escalada de violencia en distintas regiones del país. Las investigaciones buscan determinar quiénes estuvieron detrás de los ataques y si existe alguna conexión entre ambos episodios.