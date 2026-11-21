Un buque de carga ruso se incendió este sábado tras ser atacado por dos drones mientras navegaba por el golfo de Finlandia, en el mar Báltico. La embarcación, identificada como Sparta II, sufrió daños y terminó desplazándose hacia aguas territoriales finlandesas.

El ataque ocurrió durante la mañana, cuando el barco se encontraba en aguas internacionales, al oeste de la isla rusa de Gogland y a aproximadamente tres millas náuticas de la frontera de Rusia. Según informó el gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, dos drones impactaron contra la embarcación, que tenía como destino el enclave ruso de Kaliningrado.

Tras el incidente, las autoridades rusas informaron que la tripulación se encontraba en proceso de evacuación y que se estaba evaluando la magnitud de los daños. Sin embargo, desde el gobierno regional aseguraron posteriormente que la situación estaba bajo control y que no era necesaria una evacuación completa.

La Guardia Fronteriza de Finlandia confirmó que el barco estaba incendiado y que, luego de resultar dañado, había ingresado a aguas territoriales del país. Los equipos de rescate se desplazaron hasta el lugar para supervisar la situación y preparar eventuales tareas de evacuación y control de posibles daños ambientales.

Por su parte, las autoridades finlandesas señalaron que el episodio no representaba, en ese momento, un peligro para el resto del tráfico marítimo. También informaron que mantenían contacto con sus pares rusos y con otros países de la región para coordinar la respuesta ante cualquier eventualidad.

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Finlandia reforzó la seguridad en el golfo

El ataque llevó al Ministerio de Defensa finlandés a establecer restricciones temporales en el espacio aéreo y en la circulación marítima de la zona oriental del golfo de Finlandia. La medida tuvo como objetivo proteger a la población y facilitar el trabajo de los organismos encargados de responder ante posibles amenazas.

El gobierno de Helsinki también informó que había comunicado lo sucedido a sus aliados. En ese contexto, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se refirió al episodio a través de sus redes sociales y vinculó el incidente con la expansión de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania hacia los países vecinos “La guerra se está extendiendo a nuestro entorno inmediato”, expresó el mandatario, quien además sostuvo que Ucrania tiene derecho a defenderse del país agresor.

Qué se sabe sobre el buque ruso Sparta II

El Sparta II es un buque de carga operado por la compañía rusa Oboronlogistika, vinculada a los servicios logísticos del Ministerio de Defensa de Rusia. La embarcación se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos desde 2022 y también fue incluida en medidas restrictivas de Ucrania por su presunta participación en el transporte de equipamiento militar.

De acuerdo con antecedentes sobre sus operaciones, el barco fue utilizado para trasladar material militar ruso, incluso en rutas vinculadas con Siria. Sin embargo, las autoridades finlandesas señalaron que no tenían información confirmada sobre la naturaleza de la carga que transportaba al momento del ataque.

El destino de la embarcación era Kaliningrado, un enclave ruso ubicado sobre el mar Báltico, entre Polonia y Lituania, separado del territorio continental de Rusia. Por su ubicación estratégica, la región constituye un punto de tensión recurrente en las relaciones entre Moscú, la Unión Europea y la OTAN.

CS