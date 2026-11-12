Brasil anunció un recorte presupuestario de 56.000 millones de reales: en RDC analizaron el ajuste fiscal de Lula

El gobierno de Brasil anunció un ajuste de las cuentas públicas que contempla un recorte presupuestario de 56.000 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 10.000 millones de dólares. La medida fue comunicada por los ministros de Hacienda y Planificación, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontraba de viaje en Turquía.

Según explicó Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC), el anuncio representa un compromiso del equipo económico con el sector financiero, que venía reclamando medidas para controlar el déficit y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

El alcance del recorte presupuestario de Lula

“En realidad son sus ministros, tanto el de Hacienda como el ministro de Planificación, los que han anunciado a cuánto va a llegar el recorte presupuestario de Lula”, señaló la corresponsal.

El monto anunciado está por debajo del ajuste de 200.000 millones de reales que había prometido el opositor Flávio Bolsonaro, pero constituye igualmente una reducción significativa del presupuesto público.

Gosman aclaró que el paquete no contempla exclusivamente una reducción de gastos, sino que también incluye medidas destinadas a incrementar los ingresos tributarios. Esta combinación permitiría evitar, al menos inicialmente, un impacto directo sobre algunas de las principales políticas sociales del oficialismo.

“Ellos dicen que esto va a ser un recorte, pero también va a ser un ingreso por tributos. Con esto quieren decir que no van a tocar tanto los gastos que corresponden a salud, educación y, básicamente, Mi Casa, Mi Vida”, explicó.

La intención oficial también sería preservar el programa Bolsa Familia, considerado uno de los pilares de la política social brasileña.

La deuda pública y las exigencias del sector financiero

Sin embargo, el escenario todavía presenta incertidumbres. La periodista advirtió que el ajuste anunciado podría complementarse con otro recorte presupuestario, que eventualmente alcanzaría compromisos asumidos por la administración de Lula.

“Este es un tema crítico y no me parece casual, en absoluto, que Lula esté en Turquía cuando se anuncian estos números”, sostuvo Gosman, al señalar que la comunicación quedó en manos de sus ministros.

La corresponsal vinculó la decisión con las exigencias del sector financiero, que reclama mayor disciplina fiscal frente al crecimiento de la deuda pública.

En ese sentido, hizo una distinción importante: la deuda brasileña a la que se refiere esta discusión es principalmente interna y está denominada en reales, no en moneda extranjera. “La deuda pública es en reales y es una deuda interna, no externa”, puntualizó.

A diferencia de la deuda externa, que puede estar denominada en dólares u otras monedas, la deuda interna debe pagarse en la moneda nacional. Esto no elimina la obligación de cumplir con los vencimientos ni las presiones que generan sobre las cuentas públicas.

“La deuda interna es en la moneda del país en cuestión. O sea, tenés que pagarla en tu moneda, no en moneda de otro país. Y claro, también tenés que pagarla”, concluyó Gosman.