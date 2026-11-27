El teatro, el absurdo y la relación entre las obras y quienes las observan atraviesan La vida, espectador, la última pieza escrita por Alejandro Zingman. Con humor y una mirada existencialista, la obra recupera el espíritu experimental del grupo Caraja-ji y propone una reflexión sobre la pasión de los espectadores, sus opiniones y el vínculo que construyen con el escenario.

En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la dramaturga, actriz y directora Carolina Adamovsky habló sobre la puesta de la obra en el Teatro Cervantes, el legado de Zingman y las particularidades de una propuesta que combina humor, absurdo e incomodidad. También repasó su recorrido teatral y su concepción de la dramaturgia escénica.

La última obra de Alejandro Zingman y el homenaje al grupo Caraja-ji

Adamovsky contó que en el Teatro Cervantes realizaron la última obra que escribió Alejandro Zingman, quien la creó mientras atravesaba una enfermedad. Según recordó, el dramaturgo conservó hasta ese momento una característica que definía su personalidad: un marcado sentido del humor.

La vida, espectador funciona como un homenaje al teatro y a los autores que formaron parte de Caraja-ji, el grupo que se caracterizó por cuestionar las ideas que predominaban en el teatro de la posdictadura.

La propuesta recupera el espíritu de aquella época a través de una obra absurda que también rinde tributo a quienes se sientan en las butacas. Adamovsky destacó que la pieza contiene distintos giros narrativos que modifican la percepción del público a medida que avanza la representación.

El absurdo, el humor y la mirada de los espectadores

Uno de los ejes centrales de la obra es la pasión de quienes van al teatro y luego discuten lo que vieron. La dramaturga explicó que la historia trabaja sobre el clásico debate acerca de si un espectáculo gustó o no, y sobre la intensidad con la que algunos espectadores viven esas experiencias.

En ese sentido, señaló que muchas personas comentan las obras con una identificación tan fuerte que parecen sentirse parte de lo que sucede sobre el escenario. La particularidad de La vida, espectador es que sus personajes, que inicialmente aparecen como espectadores, terminan reflejando a quienes están sentados frente a ellos.

La obra construye así un lenguaje cercano al teatro del absurdo, aunque Adamovsky aclaró que no responde exactamente a los modelos de Eugène Ionesco, Harold Pinter y Arthur Adamov. Sí recupera varios de sus elementos, especialmente la ruptura de la lógica cotidiana y del sentido común.

La dramaturga también vinculó esa dimensión absurda con el carácter existencialista de la pieza. "Tiene mucho humor, pero que a la vez es un poco incómodo porque es existencial", explicó, en referencia a una obra escrita por Zingman cuando estaba cerca de morir.