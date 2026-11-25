La Argentina tiene una oportunidad para convertir el crecimiento de la minería y del litio en un desarrollo industrial que vaya más allá de la extracción y exportación de recursos. Esa fue una de las coincidencias que surgieron en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, donde Eduardo Gigante y Roberto Cacciola analizaron cómo integrar a los proveedores nacionales y avanzar en la cadena de valor.

Durante la conversación, Gigante planteó que el país ya exporta litio con valor agregado, mientras que Cacciola remarcó que el desafío es construir una minería vinculada con la industria de todo el territorio. “No somos un país minero, somos un país con minería”, sintetizó el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Gigante: “Argentina ya exporta carbonato de litio con valor agregado”

Gigante sostuvo que el país debe analizar en qué eslabones de la cadena de valor puede insertarse y crecer, aunque advirtió que competir con la escala industrial de China resulta muy difícil. Según explicó, 87 de cada 100 kilos de litio extraídos en el mundo terminan en China, mientras que otros 10 se destinan a Corea y Japón.

Sin embargo, cuestionó la idea de que la Argentina exporte únicamente materia prima. “Argentina no es que exporta sin valor agregado. Argentina exporta un compuesto de litio que es bastante complejo de fabricar”, señaló. Además, destacó que los costos de extracción y procesamiento locales se encuentran entre los más bajos del mundo, una ventaja para competir en un mercado que definió como “totalmente inmaduro y no demasiado transparente”.

El especialista también propuso aprovechar el entramado automotor argentino para avanzar hacia otras etapas productivas. Como ejemplo, mencionó el caso de BYD en Brasil, donde el gobierno condicionó la posibilidad de importar vehículos a que la empresa instalara una fábrica y produjera baterías en ese país. Para Gigante, la Argentina podría explorar políticas similares y asociarse con compañías capaces de desarrollar esa industria.

Cacciola pidió integrar la minería con las provincias industriales

Desde la perspectiva de Cacciola, el crecimiento minero debe generar oportunidades para las empresas del resto del país. “Tenemos que buscar las condiciones para que la mayoría de los insumos y materiales que use la minería puedan ser provistos desde Argentina”, afirmó, y mencionó especialmente a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.

El dirigente pidió mirar más allá de la coyuntura y pensar en una actividad que puede extenderse durante décadas. Recordó que en Chile existen proyectos como Chuquicamata y El Teniente, que continúan operativos después de más de 110 años. “Tenemos que pensar que estamos frente a una minería de más de 100 años”, sostuvo.

Más del 70% de los insumos se abastecen en el país

Cacciola también buscó poner en perspectiva el aporte actual de los proveedores locales. Explicó que, una vez que las minas terminan su construcción y entran en operación, más del 70% de los insumos y materiales se proveen desde Argentina. En el caso de los proyectos de litio, oro y plata, estimó que la proporción de compras nacionales se ubica entre el 75% y el 80%.

El equipamiento minero específico y algunos insumos químicos son parte de los componentes que deben importarse, principalmente porque el país no cuenta con la escala necesaria para fabricarlos. “Hay que tratar de ser equilibrados, desmitificar determinadas cuestiones y apuntar muy fuerte a la inserción cada vez mayor de la industria”, concluyó Cacciola.