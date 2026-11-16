A fines de octubre, el Gobierno británico lanzó Be Ready, una iniciativa que recomienda a los ciudadanos almacenar nueve litros de agua embotellada y contar con reservas de alimentos para tres días. El objetivo es disponer de recursos básicos ante emergencias climáticas, ciberataques u otras situaciones extraordinarias.

Sin embargo, el Comité de Resiliencia de la Cámara de los Lores considera que el país necesita una estrategia más ambiciosa y coordinada. “Se necesita un nuevo plan más coherente al respecto ante los peligros que enfrenta hoy el gobierno”, explicó el periodista Marcelo Justo en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, al presentar las conclusiones del informe.

El Reino Unido busca reforzar su preparación ante posibles emergencias

Entre las principales recomendaciones figura la designación de un ministro del gabinete dedicado exclusivamente a la preparación ante emergencias y la presentación de un informe anual al Parlamento sobre el nivel de preparación de la población.

Otro aspecto central es mejorar la comunicación con los ciudadanos. El documento propone distribuir folletos informativos en todos los hogares británicos, siguiendo los modelos de Suecia y Dinamarca, países que cuentan con mecanismos de prevención y orientación para situaciones de crisis.

“Los planes actuales son anticuados y están atomizados, como fragmentados”, señaló Justo al describir uno de los principales cuestionamientos de los legisladores.

Ciberataques, inteligencia artificial y riesgos de desabastecimiento

El informe advierte que las amenazas ya no pueden considerarse escenarios hipotéticos o lejanos. Entre los riesgos identificados aparecen la interrupción del suministro de agua, los ataques informáticos potenciados por inteligencia artificial y posibles alteraciones en infraestructuras esenciales.

Para los legisladores, uno de los errores del Gobierno es tratar estas amenazas como acontecimientos improbables, cuando podrían materializarse en cualquier momento.

Justo también destacó una vulnerabilidad particularmente sensible: el abastecimiento de medicamentos. Según los datos mencionados en el informe, el 90% de los medicamentos consumidos en el Reino Unido proviene de China o India.

“Ante esa situación, si llega a haber algún tipo de emergencia, esos medicamentos empezarían a faltar y a ser un problema para la salud de toda la población”, advirtió.