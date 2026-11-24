La economía argentina entró en recesión técnica, después de acumular dos trimestres consecutivos de caída, y las perspectivas de recuperación todavía generan dudas. Aunque el último dato del EMAE mostró una suba mensual del 1,1%, no alcanzó para revertir el retroceso de la actividad: entre julio y septiembre cayó 1,8%, luego de una baja del 0,6% entre abril y junio.

En diálogo con Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, el economista Gonzalo Martínez advirtió que el escenario combina una caída de la actividad, dificultades para recuperar el consumo y la falta de motores claros de crecimiento. “Finalmente, tenemos recesión”, resumió el especialista. Para evitarla, explicó, la economía necesitaba crecer un 8,5% en el último período, una posibilidad que consideró inviable. Además, el EMAE registró una caída interanual del 1,2%.

Comercio, construcción e industria: los sectores más golpeados

El deterioro no afecta a todos los rubros por igual. Según el desglose presentado por Martínez, el comercio cayó un 4,5% en el trimestre, seguido por la intermediación financiera, con una baja del 3,3%; la construcción, con un retroceso del 2,1%; y la industria, con una caída del 1,1%.

El economista remarcó que la construcción todavía opera casi un 20% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, mientras que la industria se encuentra un 6,7% por debajo de aquel registro. En el caso del comercio, vinculó el retroceso con un consumo debilitado y salarios que todavía no recuperaron poder adquisitivo.

La contracara está en los sectores exportadores y extractivos, como el campo, la energía y la minería, que venían sosteniendo parte del crecimiento. Sin embargo, Martínez señaló que ese impulso ya no alcanza para compensar las caídas del resto de la economía: “Ni siquiera con este empuje de los sectores exportadores y extractivos alcanza para compensar la caída del resto”.

Nueve recesiones desde el año 2000

El especialista también repasó un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que identificó 11 recesiones desde 1993, nueve de ellas desde el año 2000. La actual es la segunda registrada durante la presidencia de Javier Milei.

Sobre las causas, Martínez explicó que el estudio distingue entre recesiones iniciadas por una devaluación y otras vinculadas con shocks externos. Según su lectura, la contracción actual no comenzó por una devaluación, aunque podría tener algún componente asociado a factores externos.

“No hay drivers muy claros” para una recuperación sostenida

La posibilidad de un rebote en los próximos meses existe, pero el economista pidió distinguirlo de una recuperación sólida. “Muchos economistas te dicen que lo que no hay son drivers muy claros”, afirmó, y mencionó entre las dificultades el poder adquisitivo y el crédito, especialmente el destinado a las pequeñas y medianas empresas.

El mercado espera una mejora estadística a partir de una base de comparación baja y una suba de la actividad durante el cuarto trimestre. Sin embargo, Martínez estimó que el año podría terminar con un crecimiento de apenas el 0,7%, muy lejos del 5% que contemplaba el Presupuesto 2026.

“Estamos en estancamiento con inflación”, sintetizó. Para el especialista, esa combinación es uno de los principales motivos de preocupación: aun si aparece un rebote, todavía no hay señales suficientes para anticipar que se transforme en un crecimiento sostenido.