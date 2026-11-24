La economía argentina podría haber entrado en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. Después de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,6% entre abril y junio, las estimaciones de Equilibra, Analytica y Orlando J. Ferreres & Asociados anticipan una nueva contracción trimestral, incluso con una leve recuperación de la actividad en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes 24 de noviembre, a las 16 horas, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, el último dato que falta para completar el balance de los primeros nueve meses del año.

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La magnitud del retroceso de julio dejó poco margen para revertir el resultado del trimestre. Según los cálculos de Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, la actividad necesitaba crecer alrededor de un 8,5% mensual en septiembre para evitar una segunda contracción trimestral consecutiva. El mayor incremento mensual registrado en lo que va del año fue del 2,7%, en marzo.

De confirmarse las estimaciones privadas, sería la primera recesión técnica desde la registrada entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2024.

Ahora bien, ¿qué es una recesión técnica?

​Qué es una recesión técnica

Una economía entra en recesión técnica cuando acumula dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI) en términos desestacionalizados, es decir, una vez descontados los efectos propios de cada época del año. Este criterio permite identificar períodos de contracción económica, incluso cuando la actividad todavía registra un crecimiento interanual o cuando algunos sectores productivos mantienen su expansión.

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De confirmarse la contracción del tercer trimestre de 2026, la Argentina atravesaría su undécima recesión desde 1993, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET). Los diez episodios anteriores tuvieron una duración mediana de un año y una caída de la actividad del 6%, también en términos de la mediana.

El estudio, elaborado por el economista Joaquín Waldman, identifica diferencias entre la situación actual y otras recesiones que comenzaron después de fuertes devaluaciones o crisis internacionales. En cambio, encuentra similitudes con los períodos de 2001-2002, 2011-2012 y 2022-2024, en los que también retrocedieron el consumo privado y la inversión. Entre los problemas actuales, el investigador señala la debilidad de los ingresos laborales, el costo del crédito, la pérdida de competitividad cambiaria y los bajos niveles de consumo e inversión públicos.

La definición más utilizada de recesión técnica contempla dos trimestres consecutivos de caída del PBI en términos desestacionalizados. El EMAE permitirá anticipar ese resultado, aunque la confirmación llegará el 16 de diciembre, con la publicación de las cuentas nacionales del tercer trimestre.

Recesión técnica: qué anticipan las consultoras

Equilibra estimó una recuperación mensual del 0,5% en septiembre y una caída interanual del 1%. De acuerdo con sus cálculos, la actividad habría cerrado el tercer trimestre con una contracción del 2,6% respecto del período abril-junio. Pese al repunte de septiembre, la economía todavía se encontraría un 2,2% por debajo del nivel de junio y un 3,9% por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2026.

Orlando J. Ferreres & Asociados, en tanto, calculó un crecimiento mensual del 0,1% en septiembre y una baja interanual del 0,8%. La consultora estimó una contracción trimestral del 1,2% y una expansión acumulada de apenas el 0,3% durante los primeros nueve meses del año.

Analytica presentó la estimación más favorable para septiembre, con una recuperación mensual del 1%, la mayor desde marzo. Sin embargo, su Índice Líder de Actividad (ILA) registró una caída interanual del 1,2% y una contracción desestacionalizada del 2,5% durante el tercer trimestre.

Las tres mediciones coinciden en que la recuperación de septiembre no habría alcanzado para compensar la caída mensual del 2,8% de julio y el crecimiento de apenas el 0,1% de agosto.

El último dato oficial disponible mostró que en agosto la actividad económica cayó un 1,7% interanual, aunque todavía acumulaba un crecimiento del 1,2% durante los primeros ocho meses de 2026.

El consumo y la inversión, dos motores que perdieron fuerza

Los datos del PBI del segundo trimestre ya mostraban un deterioro de la demanda interna. Entre abril y junio, el consumo privado cayó un 2,4% respecto del trimestre anterior, el consumo público retrocedió un 2,3% y la inversión se contrajo un 0,8%.

La inversión acumuló cinco trimestres consecutivos de caída y se ubicó un 11,1% por debajo del nivel registrado en el mismo período de 2025.

Los indicadores adelantados de septiembre tampoco mostraron una recuperación homogénea. Según Analytica, el consumo de cemento creció un 9,3% mensual y los patentamientos de automóviles aumentaron un 3,2%. Sin embargo, la recaudación del IVA-DGI disminuyó un 1,5% y los préstamos al sector privado se contrajeron un 0,8%.

La brecha entre los sectores que crecen y los que caen

Una de las características de la economía argentina durante 2026 es la distancia entre el desempeño de los sectores primarios y el resto de las actividades productivas.

Según Equilibra, el agro, la minería, la energía y la pesca acumularon un crecimiento interanual del 10,9% durante los primeros nueve meses del año, mientras que las actividades no primarias registraron una caída del 0,6%.

En septiembre, los sectores primarios crecieron un 4,6% respecto del mismo mes de 2025, frente a una contracción del 1,6% de los no primarios.

El relevamiento de Orlando J. Ferreres & Asociados mostró que la industria manufacturera cayó un 1,5% interanual en septiembre y la construcción retrocedió un 1,8%. En contraste, la explotación de minas y canteras creció un 17,4%, mientras que electricidad, gas y agua avanzó un 7,5%.

Dentro de la industria, los indicadores de Analytica registraron caídas pronunciadas en algunas ramas. La producción de acero plano retrocedió un 19,7% mensual en septiembre, la automotriz disminuyó un 6,5% y la molienda de oleaginosas cayó un 3,3%.

La expansión de la minería y la energía convive así con las dificultades de actividades como la industria, la construcción y el comercio, que tienen una mayor incidencia en el empleo.

El mercado recortó las expectativas de crecimiento para 2026

El deterioro de la actividad llevó a los economistas a revisar sus pronósticos para este año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la previsión de crecimiento del PBI pasó del 3,2% en enero al 0,7% en octubre.

Son 2,5 puntos porcentuales menos en diez meses. La estimación del mercado quedó, además, 4,3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del 5% contemplado por el Gobierno en el Presupuesto 2026.

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Equilibra redujo su proyección de crecimiento anual al 1% o menos, mientras que Orlando J. Ferreres & Asociados advirtió que la recuperación podría demorarse y perder velocidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte de las dificultades de los últimos meses a la prolongación del shock internacional y al encarecimiento del petróleo. En declaraciones radiales del pasado 16 de noviembre, reconoció las dificultades de la actividad durante el segundo y el tercer trimestre, aunque aseguró que la recuperación había comenzado en agosto y se había acentuado en septiembre.

“Lo peor pasó”, sostuvo entonces el titular del Palacio de Hacienda. El dato que publique este martes el INDEC permitirá medir la magnitud de esa recuperación.

¿Puede la Argentina salir de la recesión técnica antes de fin de año?

Para el cuarto trimestre, los participantes del REM proyectaron una recuperación del 2% respecto del tercero. Analytica también encontró margen para interrumpir la sucesión de caídas trimestrales, incluso si la actividad no vuelve a crecer en términos mensuales.

Caen las perspectivas de crecimiento de la economía y el mercado descuenta una recesión técnica

Según sus cálculos, si la economía mantuviera durante octubre, noviembre y diciembre el nivel alcanzado en septiembre, cerraría el cuarto trimestre con una expansión del 0,7% respecto del anterior, producto del arrastre estadístico.

Salir de la recesión técnica, sin embargo, no equivale a recuperar todo lo perdido durante los meses anteriores. Analytica estimó que en septiembre la economía todavía se encontraba un 3,5% por debajo del máximo de marzo, mientras que Equilibra calculó esa pérdida en un 3,9%.

La magnitud definitiva de la contracción dependerá también de las revisiones que realice el INDEC sobre los datos de los meses anteriores. Equilibra advirtió que esas correcciones podrían modificar el resultado trimestral que finalmente arrojen las cuentas nacionales de diciembre.