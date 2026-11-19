En dialogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista y exvicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Jorge Carrera, analizó el complejo presente de la actividad local, al que definió como una "economía bipolar".

Durante la entrevista con Néstor Sclausero, el especialista advirtió sobre la fuerte brecha que existe entre el puñado de sectores dinámicos —como el petróleo, la minería y el agro— que logran crecer y generar divisas, y el 75% restante del entramado productivo y laboral, que atraviesa una profunda recesión. Además, cuestionó el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y alertó sobre la falta de creación de empleo formal en los rubros más intensivos en mano de obra.

Jorge Carrera es contador público y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Además, cuenta con un doctorado en investigación en Economía en la Università di Pavia, en Italia. Fue vicepresidente segundo y director del Banco Central de la República Argentina. Previamente se desempeñó en el mismo organismo como subgerente de investigaciones económicas, es profesor titular de Finanzas Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata y dicta clases de posgrado en la UBA y FLACSO Argentina. También fue delegado técnico en el G20 y en el Consejo de Estabilidad Financiera.

Hola, Jorge, soy Néstor Sclausero. ¿Qué tal? Buen mediodía.

Hola, Néstor. Un gusto estar con vos y con toda la audiencia.

Bueno, a ver cómo estamos con la economía, ¿no? Porque el presidente ahora reconoce que hay gente que —no usó la expresión "no llega a fin de mes"—, pero que tiene dificultades. Hay sectores que dicen: "Estamos bien, pero con preocupación". Otros que dicen: "Vamos mal, tenemos que cerrar o achicarnos". ¿Qué escenario hay entre esa macro de algunos sectores y el día a día del bolsillo, y obviamente la discusión que entra de lleno en un tiempo preelectoral como el que ya estamos incorporando?

Mirá, yo estoy escribiendo justamente sobre esto y el otro día estuvimos haciendo alguna presentación un poco más completa. Yo caracterizo esto como una economía bipolar y es una caracterización particular porque siempre hemos tenido sectores en la economía que han crecido en forma no necesariamente homogénea, diferenciada, pero la verdad nunca hemos tenido una circunstancia como esta donde tenemos dos grandes polos. Uno que está creciendo particularmente a tasas muy fuertes, lo que hace unos años llamamos "tasas chinas", 10%, 11%, que es básicamente el petróleo, la minería y, en menor medida, pero también acompañando —sobre todo porque ha habido algunos eventos favorables—, el agro. Esos sectores son menos del 25% del total de lo que produce la economía. Y el resto está en una situación en que prácticamente en promedio está igual que en noviembre, o sea, cuando inició este gobierno, en noviembre del 2023. Algunos sectores caen un poquito, algunos crecen lastimosamente, pero un 75% no crece. Hay una cuestión muy interesante que pocas veces había pasado, que es: esos sectores que crecen tienen una capacidad enorme de generar dólares, están generando dólares, logran generar en cierta forma, por lo menos agregadamente, una cantidad de dólares interesante que mantiene el mercado del dólar relativamente —usemos las comillas— "tranquilo". Pero generan muy poco empleo; los otros sectores son muy demandantes de dólares y generan mucho más empleo. Y bueno, esa es la situación donde la dicotomía o esta bipolaridad se transmite no solamente al crecimiento, sino que en general la economía no está creando empleos formales, ni siquiera los sectores ganadores. Cuando mirás respecto a noviembre de 2023 son 4.200 puestos menos en los sectores ganadores, o sea que la economía no está creando empleo formal de las empresas; ya sabemos toda la cantidad de empresas que se han cerrado, entonces esa es la situación particular que tenemos ahora.

Una economía partida en dos

Parece que en torno a eso, que la economía permita el ingreso o genere dólares, más allá de esta cuestión del trabajo, del empleo y demás, no nos garantiza que, para decirlo gráficamente, los estallidos que tuvimos históricamente por falta de dólares... esta vez estemos alejados de eso. Es decir, que no ocurra lo que sucedió incluso hasta con Alfonsín, lo que fue después una etapa de Menem, lo que ocurrió después con De la Rúa, la Alianza, y así sucesivamente. Digamos, ¿eso como que esos dólares nos garantizarían que ese estallido de la economía no estaría muy cercano o no sería posible?

Es correcto. El gran punto es que estamos en una situación donde hay una relativa abundancia de dólares que permitiría que las tensiones en el mercado cambiario no sean tan fuertes como hemos visto en otras oportunidades, pero tengamos presente dos cosas, si me das medio segundo. Por un lado, se da esta paradoja que tenemos un dólar donde la cantidad que se ofrece en el mercado es relativamente abundante para mantenerlo en este nivel. Pero ese nivel de tipo de cambio está relativamente bien para esos 3 sectores que son los sectores dinámicos que están creciendo entre el 7 y el 10%, pero ese dólar no sirve para los sectores que son más mano de obra intensivos y que son los que no están creciendo. Entonces tenemos una primera paradoja que es esa. Y la otra es que, obviamente, esos dólares se están generando; después hay que ver la capacidad que tiene la economía como un todo y, sobre todo, que el gran demandante de dólares el año que viene, que va a ser el sector público, de alguna forma pueda tomar o poder comprar esos dólares. Porque esos dólares se generan en la economía, los generan las empresas privadas, los liquidan en el mercado cambiario, pero también es cierto que va a haber un montón de mecanismos e incentivos para que un día lo liquiden y al otro día, vía utilidades, vía importaciones, vía intentar distintas formas de dolarizarse nuevamente. Es probable que tenga muy poca capacidad el Banco Central el año que viene, sobre todo, para apropiarse de esos dólares, y sabemos que ese es el nudo gordiano que tenemos el año próximo: que tenemos una demanda de dólares por parte del sector público que es este... muy alta, y fuentes de financiamiento, fuentes de dólares que son limitadas para el sector público. Entonces eso es todo lo interesante que estamos viviendo en esta etapa, que no se parece, como vos bien dijiste, a otras etapas de la economía argentina.

Ahora, hay una cosa que muchas veces surge, en estos días se habla bastante sobre la historia reciente del país. Pocos países del mundo —quizás no sé si el único, por lo menos de características similares a la nuestra— se la pasa pensando y hablando constantemente del dólar, digamos, ¿no?, como que si el dólar está barato, si está caro, si está caro y genera trabajo pero finalmente, después en la historia, no sé si no se percibe un gran cambio a partir de eso con un extremo u otro. Como economistas, ¿está bien que la discusión siempre pase sobre el valor del dólar?

Bueno, es una economía que por distintos motivos y por las distintas pujas que ha tenido, la imposibilidad de tener programas de largo plazo por justamente la fragmentación y polarización que tiene nuestra sociedad —y que hace que un programa nunca se pueda terminar de consolidar porque los perjudicados son... o no hay forma de integrar a esos perjudicados—, ha tenido un proceso de dolarización que viene de larguísimo plazo. Entonces, si vos tenés una economía dolarizada donde los agentes económicos piensan en dólares, es relevante y es lógico que los economistas estemos pensando en el dólar, en el tipo de cambio como una variable muy importante, porque está en todos los días. Vos decís ahora: "¿El dólar está bien?". Yo creo que no, el gobierno cree que sí. Vamos a ir hacia un año donde la centralidad va a estar en saber si ese dólar es adecuado o es un dólar que va a generar expectativas de que de alguna forma es insostenible. Entonces, es difícil salir en una economía que es dolarizada y que además es una economía, por suerte, cada vez más abierta; entonces esa variable, ese precio tan importante, siempre está en el centro de todas las políticas económicas.

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Pero en la región, los países similares no discuten como nosotros más allá de esto. Porque pienso en lo que fue la propuesta incluso en su momento de la dolarización o lo que fue el 1 a 1 de Cavallo y de Menem; digamos, en la época del uno a uno durante un tiempo no se había dejado de lado la cuestión del dólar como una preocupación primaria con respecto a esto, y después pasó lo que pasó. Por eso digo que también finalmente terminamos yendo y discutiendo otra vez el valor del dólar. Lo planteo esto para entender, y es como si un médico siempre tiene que estar discutiendo sobre el mismo problema del enfermo y vemos que sobre eso estamos trabados y con niveles de dólares distintos, la macroeconomía del país nunca tuvo un cambio tan importante. Porque ¿cuántos años hace que no se generan empleos dignos en el país? Se hablan de 15 años, por lo menos, ¿no? Se habla de una generación que está en cuánto según esa estadística.

Sí, mira, sí. Ahora dos cosas: el punto de los dólares en la convertibilidad. En realidad lo que hicimos fue tomar el tema del dólar y crear una especie de fantasía que al principio funcionó, sobre todo por un ingreso que en ese momento no era solamente el petróleo —acordate que teníamos mucho petróleo y mucho gas en ese momento también como ahora, estaba lo que se llamaba Loma de la Lata, pero era barato el dólar, el petróleo en ese momento no valía nada. Pensá que una de las cosas que muchas veces no se dice de Chile es que Chile tuvo un aporte extraordinario a su proceso de desarrollo porque nosotros vendíamos a un dólar el gas a Chile; bueno, eran otros tiempos, ¿no?—. Pero lo que te quiero decir es que el dólar siempre ha sido importante, era importante ahí, solamente que habíamos construido una ficción basada en un gran ingreso de capitales, un gran ingreso de dinero por las privatizaciones y el tema de la exportación de petróleo y de gas. Pero a mí me parece que es cierto que tenemos una gran oportunidad. A mí me da un poco de preocupación que el gobierno, en vez de aprovechar esa oportunidad, está usando el dólar como una ancla antiinflacionaria, no teniendo en cuenta que la inflación es un proceso que requiere tal vez un poco más de tiempo que el objetivo que se fijó en su momento Milei, por ahí muy fantasiosamente, de llevarla a 0% rápidamente. No hay experiencias internacionales que logren eso tan rápidamente sin unos costos como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto que va a ser relevante este año y el año que viene: el rol del dólar en la economía, sobre todo en los sectores que son los más perjudicados y que son los que crean empleo. Me parece que va a estar desgraciadamente de nuevo en el centro de la discusión con esa característica peculiar que es que, aún teniendo una cierta abundancia de dólares y un futuro sobre los dólares que es bien interesante...

La recesión, ¿es crónica ya o es puntual? Digamos, la definición técnica de recesión se discute la cantidad de tiempo, el porcentaje, etcétera, etcétera. Sin entrar en esa discusión desde el punto de vista técnico, hoy cómo lo estamos viviendo o cómo se vive desde la economía: ¿es una verdadera recesión, es una cosa despareja, es puntual en algunas regiones y en algunos rubros? Digo regiones porque hay sectores que están un poco mejor y otros peores también, ¿no?

Bien, y es lo que te decía, por eso yo escribo esta idea de la economía bipolar. Ahora la recesión está presente en el 80%, en el 75, 80% de la economía y de la sociedad. Técnicamente, como antes estábamos acostumbrados a que todos los sectores más o menos iban funcionando relativamente en forma homogénea, el promedio era bastante informativo de cómo estaba la economía, y por eso decir: "Bueno, 2 semestres de caída es una recesión técnica y todos los sectores están en recesión". Lo que estamos viendo es una recesión un tanto particular porque claro, vos estás promediando un 25% de ese producto que crece al 10% y un 75% que crece 0 o menos, o menos 1,5. Entonces claro, es probable que el número que te quede pueda dar, como venía dando, números ligeramente positivos, pero lo que percibe la sociedad, sobre todo porque ese 75%, insisto, es lo más intensivo en trabajo, es que estamos en una recesión y no es una recesión pequeña, es una recesión bastante profunda. Entonces lo que quiero decir es: técnicamente o estadísticamente, cuando hay un divario, una diferencia tan grande entre 2, 3, 4 sectores que crecen al 10 y el resto de los sectores que crece 0 o 1, el promedio te puede dar positivo, pero lo que percibe la sociedad es una recesión muy profunda. Entonces me parece que eso es también parte de esta bipolaridad que está viviendo la Argentina y para la cual el gobierno no tiene respuesta. Lo único que espera es que ese 25% derrame sobre el otro 75% en forma virtuosa y eso no existe en la experiencia internacional; existe tal vez en un modelo teórico donde no tomás en cuenta los tiempos. Así que bueno, ese es uno de los problemas más importantes, más allá del tema técnico de si es recesión o no es recesión, lo que está percibiendo la mayoría de la sociedad. Y como vos bien decís, excepto... también hay esta bipolaridad en términos geográficos: excepto 3 o 4 provincias —diría 2, porque hasta Mendoza, que parece que fuera una de las provincias beneficiadas, cuando vos vas y hablás con la gente es tremenda la situación—, entonces salvo Neuquén, un poquito de Río Negro, algo de Catamarca y un costadito de Salta, el resto de la sociedad en general está en recesión.

Jorge, gracias por tu tiempo en esta mañana. Muy amable.

Gracias a ustedes por esta consulta.

MEG